La Fiscalía pide separar a la jueza Daniela Ayala del caso Fernando Villavicencio

La Fiscalía busca que la Judicatura separe del caso Fernando Villavicencio a la jueza María Daniela Ayala, quien el pasado 3 de septiembre negó la prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordan, procesados como presuntos autores intelectuales del crimen. La jueza dictó la presentación periódica.

El fiscal general Wilson Toainga la denunció ante el Consejo de la Judicatura por las irregularidades que ha evidenciado por parte del órgano judicial jurisdiccional, falta de imparcialidad de la juzgadora que ha beneficiado o ha pretendido o pretendido beneficiar de una u otra manera a los procesados, afirma el escrito.

Se detalla también que durante la audiencia de formulación de cargos la jueza emitió opiniones y comentarios personales, incluso dijo que la Fiscalía no debe ser el brazo ejecutor del gobierno de turno.

Ese día la jueza Daniela Ayala cuestionó reiteradamente a la fiscal Ana Hidalgo, llegó al punto de invitarla a abandonar la causa si no podía actuar con objetividad.

Por estos hechos, Toainga pide, además, la suspensión de la jueza y que se le abra un sumario administrativo; pedido que ya conocen los vocales de la Judicatura y que resolverán este viernes.

Las diferencias entre la jueza y la Fiscalía se acentuaron la tarde de este jueves, cuando la jueza Ayala negó la apelación presentada por la fiscal Hidalgo, quien buscaba que un tribunal superior revea la decisión y dicte prisión preventiva para Serrano y Jordan.

Con el rechazo de ese recurso, los dos procesados se quedan únicamente con la medida de presentación periódica.