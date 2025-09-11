Seguridad
11 sep 2025 , 17:13

Caso Magnicidio FV | José Serrano y Xavier Jordán seguirán con presentaciones en Miami

La jueza del caso negó el pedido de apelación presentado por Fiscalía para que cumplan con prisión preventiva.

   
  • Caso Magnicidio FV | José Serrano y Xavier Jordán seguirán con presentaciones en Miami
    José Serrano y Xavier Jordán.( Composición )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Fiscalía no logró que José Serrano y Xavier Jordán reciban prisión preventiva en el caso Magnicidio FV, donde están procesados como sospechosos de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

La jueza del caso Daniela Ayala señaló que la fiscal Ana Hidalgo presentó su pedido de apelación de manera tardía, pues tenía hasta las 17:00 del 8 de septiembre, pero lo hizo a las 17:19.

LEA: La audiencia que definirá la deportación de José Serrano desde Estados Unidos se pospone nuevamente

En consecuencia, la jueza Ayala negó dicho recurso, por lo que Xavier Jordán y José Serrano seguirán con las medidas dispuestas en un inicio: presentaciones periódicas en el consulado de Ecuador en Miami.

En el caso de José Serrano, este se encuentra detenido desde hace 35 días en el Centro de Procesamiento Krome, en Florida, pues venció su visa de turismo y se encontraba de manera irregular en Estados Unidos.

Serrano pidió asilo a ese país, y aunque la audiencia estaba programada para este jueves 11 de septiembre, se difirió para el 30 del mismo mes.

LEA: José Serrano cooperó con Estados Unidos y entregó información desde 2019, según una declaración juramentada que presentó su abogado en ese país

Temas
Asesinato Fernando Villavicencio
presentaciones periódicas
Caso Magnicidio FV
José Serrano
Xavier Jordán
Miami
Noticias
Recomendadas