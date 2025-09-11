La audiencia que definirá la deportación de José Serrano desde Estados Unidos se pospone nuevamente

La resolución de la petición de asilo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-villavicencio-11-septiembre-fecha-clave-exministro-correismo-jose-serrano-audiencia-PG10079024 target=_blank>José Serrano</a> deberá esperar. La jueza de inmigración <b>Romy Lerner</b> aseguró que todavía no revisa toda la información enviada por Ecuador y dijo que se trata de<b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/abogado-jose-serrano-eeuu-robert-sheldon-ecuador-muerte-fernando-villavicencio-LE10059112 target=_blank></a> <b></b>