Adiós a la micro sd: ¿por qué ya no es una buena idea usar una tarjeta de memoria en tu celular?

El comprar un móvil y añadirle una tarjeta SD para aumentar su almacenamiento es algo que poco a poco se ha vuelto menos común. La razón principal es el drástico deterioro del rendimiento que provocan. La velocidad de lectura y escritura de una tarjeta SD, incluso las de alta gama, es significativamente más lenta que la del almacenamiento interno de los smartphones modernos. Esto se traduce en una experiencia de usuario negativa: las aplicaciones se abren con lentitud, los archivos multimedia tardan en cargarse y, si la tarjeta es de baja calidad, puede provocar lags, errores o incluso el cuelgue del sistema operativo de forma recurrente.

Además de los problemas de velocidad, el uso de la tarjeta SD acarrea un alto riesgo de pérdida de información. Las tarjetas son medios de memoria flash con una vida útil limitada que se desgastan con el uso constante, pudiendo fallar de manera repentina y sin previo aviso. A diferencia de la memoria interna, que está soldada y protegida, la tarjeta externa está expuesta a daños físicos, suciedad en sus contactos o puede extraviarse fácilmente, lo que incrementa la probabilidad de corrupción de datos cruciales como fotos y documentos si no se realiza una copia de seguridad constante.

Otro punto clave son los problemas de compatibilidad, especialmente cuando un usuario decide configurar la tarjeta SD como "almacenamiento interno". Si bien esto permite instalar aplicaciones en ella, esta configuración puede dejar de funcionar después de una simple actualización del sistema operativo (Android), volviendo inaccesible la información. Peor aún, cuando la tarjeta se encripta de esta manera, se vuelve imposible de leer en otro dispositivo, dificultando enormemente la migración de datos al cambiar de teléfono.

La tendencia de los fabricantes de móviles a eliminar la ranura SD está justificada por la mejora exponencial en el almacenamiento interno, con modelos que ofrecen hasta 512 GB o 1 TB de base, a velocidades ultrarrápidas. Esto, sumado a la seguridad y facilidad de los servicios en la nube para fotos y videos, elimina la necesidad de depender de un accesorio que introduce riesgos de malware y puntos débiles en el hardware. La única excepción real son los móviles de gama de entrada, donde la SD sigue siendo una solución de bajo costo para ampliar el limitado espacio inicial.

Aunque una tarjeta SD puede parecer una solución barata para la falta de espacio, el compromiso que hace en términos de rendimiento general y la fiabilidad de la información la convierten en una opción desaconsejable para la mayoría de los usuarios. Hoy en día, la memoria interna más grande y las soluciones en la nube ofrecen una alternativa mucho más rápida, segura y duradera para gestionar nuestros archivos digitales.

