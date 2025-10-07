Adiós a la micro sd: ¿por qué ya no es una buena idea usar una tarjeta de memoria en tu celular?

<b>El comprar un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/celulares target=_blank>móvil</a> y añadirle una tarjeta SD para aumentar su </b>almacenamiento<b> es algo que poco a poco se ha vuelto menos común.</b> La razón principal es el drástico deterioro del rendimiento que<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/chatgpt-servira-como-plataforma-compra-producto-BC10211716 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/android-fin-apk-google-verificacion-desarrolladores-apps-2026-HH10241024 target=_blank></a></b>