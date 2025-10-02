Tecnología
02 oct 2025 , 06:59

OpenAI lanza Sora 2 con la que puedes crear tus propios videos realistas con inteligencia artificial

La nueva versión de su modelo de IA permite generar videos realistas de hasta 10 segundos con audio sincronizado y ofrece una plataforma tipo TikTok para compartir contenido.

   
    Conoce Sora 2, la nueva inteligencia artificial de OpenAI donde puedes crear tus propios videos realistas en minutos( Foto de Mariia Shalabaieva [Unsplash] )
Infobae
OpenAI
Redacción
OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, lanzó Sora 2, su versión mejorada del modelo de generación de video, junto con el debut de su primera aplicación de red social. Esta nueva herramienta promete revolucionar la creación de contenido audiovisual al permitir a los usuarios generar videos realistas con inteligencia artificial (IA) de hasta 10 segundos, completos con sonido sincronizado, a partir de simples descripciones textuales. La plataforma ya está disponible de manera limitada en Estados Unidos y Canadá para dispositivos iOS.

Sora 2 representa un avance significativo respecto a su predecesora, presentada en febrero de 2024. La compañía asegura que el nuevo modelo ha sido entrenado para ofrecer creaciones que se asemejan más al mundo real, obedeciendo mejor las leyes de la física y logrando una mayor coherencia en los movimientos y las interacciones de los objetos. Un ejemplo claro es que, si en Sora original una pelota de baloncesto podía teletransportarse al aro, en Sora 2 rebota en el tablero, simulando un fallo realista. Esta capacidad de modelar el fallo es un logro importante en la sofisticación de la IA generativa.

Una de las características más innovadoras de Sora 2 es su capacidad para generar audio de alta calidad (voces, paisajes sonoros y efectos) en sincronía con el video. Además, la aplicación introduce la función de cameos, permitiendo a los usuarios insertar su propia imagen y voz, o la de sus amigos, en los videos generados por IA. Para ello, basta con una breve grabación de video y audio en la app para verificar la identidad y capturar la imagen. OpenAI ha enfatizado que los usuarios tendrán control total sobre su cameo, pudiendo decidir quién lo usa y revocar el acceso en cualquier momento.

La aplicación de Sora, que recuerda a TikTok por su interfaz de desplazamiento vertical y un feed "Para ti", busca posicionarse como una red social sintética. Sin embargo, OpenAI ha puesto un fuerte énfasis en la seguridad y la ética. Han implementado sistemas para prevenir deepfakes y el uso indebido de imágenes, asegurando que no se pueden generar imágenes de figuras públicas sin su consentimiento explícito mediante un cameo. Además, la plataforma no permite la creación de contenido para adultos o extremo.

Consciente de los riesgos asociados a las redes sociales, OpenAI asegura haber diseñado la aplicación para evitar el doomscrolling y fomentar la creatividad sobre el consumo pasivo. La plataforma ofrece herramientas y opciones para que los usuarios controlen lo que ven en su feed, priorizando el contenido de las personas a las que siguen y aquellos videos que el modelo considera que el usuario podría usar como inspiración para sus propias creaciones. También se han establecido límites predeterminados de generaciones diarias para adolescentes y controles parentales.

Aunque la precisión y sofisticación alcanzadas aumentan la dificultad para distinguir lo real de lo sintético, OpenAI se muestra optimista, augurando una nueva era para las experiencias cocreativas. La compañía cree que esta plataforma traerá "mucha alegría, creatividad y conexión al mundo", impulsando el progreso humano a través de simuladores de mundo de propósito general.

