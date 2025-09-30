Tecnología
30 sep 2025 , 11:44

En EE. UU. ChatGPT servirá también como plataforma para la compra de cualquier producto

Conoce la nueva herramienta que OpenAI agregó a su popular aplicación ChatGPT, la cual te permitirá realizar compras sin la necesidad de salir del chat.

   
    Ahora podrás hacer compras desde ChatGPT( Foto de Emiliano Vittoriosi [Unsplash] )
La compañía OpenAI, líder en inteligencia artificial, ha anunciado este lunes que incorporó a su popular ChatGPT una herramienta para comprar cualquier producto o servicio mediante la cual todo el proceso de selección, pago y envío podrá hacerlo el usuario desde el mismo chat.

Un comunicado de la empresa explica cómo será el proceso, disponible en las versiones Plus, Pro y gratuitas del chat: el usuario pide consejo para comprar un producto según un criterio de precio o calidad, el chat rastrea la web y ofrece una respuesta que está clasificada "sin patrocinios, únicamente según la relevancia para el usuario".

Una vez aparece el producto en pantalla, el usuario clica sobre la opción "comprar" y el chat se encarga de todo el resto, procesar el pago electrónico mediante tarjeta y enviar el producto a destino, sin que el consumidor tenga que abandonar el chat.

El usuario no pagará ningún extra por la compra, pero sí lo hará el vendedor mediante "una pequeña tasa" que no se precisa.

"ChatGPT actuará simplemente como el agente del usuario en la IA: transmitiendo con garantías la información entre el vendedor y el comprador, como haría un comprador digital personal", detalla.

OpenAI asegura en su comunicado que en este momento ya ha llegado a los 700 millones de usuarios por semana.

De momento la herramiento funcionará solo en Estados Unidos, pero se espera que en un futuro OpenAI permita a los usuarios de todas partes del mundo

