WhatsApp lanza una nueva función de recordatorios para iOS

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/whatsapp target=_blank>WhatsApp</a>,</b> la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, <b>lanzó una nueva y útil función para los usuarios de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/iphone target=_blank>iPhone</a>:</b> la posibilidad de programar recordatorios directamente en los mensajes. <b>Est</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/la-nueva-actualizacion-de-ios-26-no-dana-la-bateria-del-iphone-AF10153113 target=_blank></a></b>