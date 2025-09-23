WhatsApp lanza una nueva función de recordatorios para iOS

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, lanzó una nueva y útil función para los usuarios de iPhone: la posibilidad de programar recordatorios directamente en los mensajes. Esta actualización, disponible en la versión 25.25.74 de iOS, tiene como objetivo principal ayudar a los usuarios a no olvidar responder o retomar conversaciones importantes en medio de la rutina diaria.

La nueva herramienta es fácil de usar: solo tienes que seleccionar un mensaje en cualquier chat (individual o grupal) y activar el recordatorio. La configuración ofrece opciones preestablecidas de tiempo, desde un minuto hasta 24 horas, o la posibilidad de elegir una fecha y hora específicas. Una vez que el recordatorio está activo, un ícono de campana aparece en la burbuja del mensaje para que puedas identificarlo fácilmente.

Cuando llega el momento programado, la aplicación envía una notificación especial que se distingue de un mensaje común con la etiqueta "Recordatorio". Esto te permite identificar rápidamente la alerta y te lleva directo al mensaje original que querías recordar. Una vez que la notificación ha cumplido su propósito, el recordatorio se elimina automáticamente para mantener tus chats limpios y organizados.

