WhatsApp lanza una nueva función de recordatorios para iOS

La popular aplicación de mensajería ahora permite a los usuarios de iPhone programar recordatorios directamente en sus chats, una herramienta ideal para no olvidar mensajes importantes.

   
    Ahora Whatsapp te permite poner recordatorios( Foto de BM Amaro [Pexels] )
Infobae
Redacción
WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, lanzó una nueva y útil función para los usuarios de iPhone: la posibilidad de programar recordatorios directamente en los mensajes. Esta actualización, disponible en la versión 25.25.74 de iOS, tiene como objetivo principal ayudar a los usuarios a no olvidar responder o retomar conversaciones importantes en medio de la rutina diaria.

La nueva herramienta es fácil de usar: solo tienes que seleccionar un mensaje en cualquier chat (individual o grupal) y activar el recordatorio. La configuración ofrece opciones preestablecidas de tiempo, desde un minuto hasta 24 horas, o la posibilidad de elegir una fecha y hora específicas. Una vez que el recordatorio está activo, un ícono de campana aparece en la burbuja del mensaje para que puedas identificarlo fácilmente.

Cuando llega el momento programado, la aplicación envía una notificación especial que se distingue de un mensaje común con la etiqueta "Recordatorio". Esto te permite identificar rápidamente la alerta y te lleva directo al mensaje original que querías recordar. Una vez que la notificación ha cumplido su propósito, el recordatorio se elimina automáticamente para mantener tus chats limpios y organizados.

Así es cómo puedes poner un recordatorio en un chat de WhatsApp
Así es cómo puedes poner un recordatorio en un chat de WhatsApp ( Foto de WaBetaInfo )

Un aspecto fundamental de esta función es la privacidad. Según los expertos, los recordatorios se procesan completamente en el dispositivo del usuario. Esto significa que ni WhatsApp ni nadie más en la conversación puede ver o acceder al contenido del recordatorio, asegurando que tu información se mantenga siempre privada.

Esta función es un avance importante, ya que muchos usuarios dependían de trucos como dejar los mensajes sin leer o recurrir a aplicaciones externas para gestionar sus tareas. La integración de los recordatorios directamente en la plataforma hace que la organización de la información sea mucho más fluida y eficiente, especialmente en conversaciones muy activas.

Aunque la función se ha lanzado inicialmente para iOS, se espera que Meta la extienda a los dispositivos Android en las próximas semanas. Esta novedad no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también avanza en el esfuerzo de la compañía por unificar las funciones entre los distintos sistemas operativos.

