22 sep 2025 , 07:37

Spotify lanza una nueva herramienta que te permite mixear tus playlist

Además de la creación de mezclas personalizadas, la plataforma de streaming elimimnó la restricción de reproducción aleatoria en su plan sin costo. Estos movimientos responden a una estrategia para competir y aumentar sus ingresos.

   
    Spotify trae nuevas actualizaciones tanto para los usuarios gratuitos como Premium
user placeholder

Redacción
Spotify dio un giro estratégico en su servicio, mejorando significativamente la experiencia de su plan gratuito. La compañía eliminó una de las mayores limitaciones que pesaban sobre los usuarios sin suscripción: la obligatoriedad de la reproducción aleatoria. Ahora, quienes utilizan la plataforma en su modalidad gratuita pueden seleccionar y reproducir cualquier canción de forma directa.

Este cambio, largamente solicitado por la comunidad, se ha implementado con tres nuevas funciones globales: “Pick & Play” (elegir y reproducir), “Search & Play” (buscar y reproducir) y “Share & Play” (compartir y reproducir). Con estas herramientas, Spotify otorga mayor control a los usuarios, permitiéndoles acceder a la música que desean en cualquier momento, una acción que hasta ahora era una de las ventajas clave de tener una cuenta Premium.

Este movimiento tiene una clara estrategia comercial detrás. Spotify busca impulsar el crecimiento de sus ingresos por publicidad, un segmento que ha experimentado un crecimiento más lento de lo esperado. Al mejorar la experiencia del usuario gratuito, la plataforma espera aumentar el tiempo de uso y la interacción, lo que se traduce en una mayor exposición a los anuncios.

A pesar de esta mejora, las cuentas gratuitas mantienen otras limitaciones. Los usuarios sin suscripción seguirán lidiando con anuncios publicitarios cada pocas canciones, un número limitado de saltos por hora y una menor calidad de audio. El servicio premium sigue siendo el lugar donde la compañía ofrece sus características más exclusivas y avanzadas para atraer a los usuarios de pago.

La interfaz de la nueva herramienta de Spotify
La interfaz de la nueva herramienta de Spotify

En un esfuerzo por hacer que los planes de pago sigan siendo atractivos, Spotify también ha introducido nuevas funciones para sus suscriptores Premium. La más destacada es la capacidad de crear mezclas personalizadas en las listas de reproducción, permitiendo a los usuarios agregar y ajustar transiciones entre canciones para lograr un flujo continuo. La herramienta se presenta con opciones de estilo preestablecidas y permite a los usuarios experimentar con el volumen y la ecualización, convirtiendo una playlist simple en una sesión musical fluida.

Esta nueva funcionalidad para usuarios Premium es parte de un esfuerzo de la empresa para compensar el reciente aumento de precios en sus planes de suscripción en varios mercados, incluido América Latina. La compañía justifica el incremento argumentando que los ingresos adicionales se destinarán a la innovación en productos y al desarrollo de nuevas herramientas, como las impulsadas por inteligencia artificial y la expansión de su contenido de audiolibros.

