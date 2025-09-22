Spotify lanza una nueva herramienta que te permite mixear tus playlist

Spotify dio un giro estratégico en su servicio, mejorando significativamente la experiencia de su plan gratuito. La compañía eliminó una de las mayores limitaciones que pesaban sobre los usuarios sin suscripción: la obligatoriedad de la reproducción aleatoria. Ahora, quienes utilizan la plataforma en su modalidad gratuita pueden seleccionar y reproducir cualquier canción de forma directa.

Este cambio, largamente solicitado por la comunidad, se ha implementado con tres nuevas funciones globales: “Pick & Play” (elegir y reproducir), “Search & Play” (buscar y reproducir) y “Share & Play” (compartir y reproducir). Con estas herramientas, Spotify otorga mayor control a los usuarios, permitiéndoles acceder a la música que desean en cualquier momento, una acción que hasta ahora era una de las ventajas clave de tener una cuenta Premium.

Este movimiento tiene una clara estrategia comercial detrás. Spotify busca impulsar el crecimiento de sus ingresos por publicidad, un segmento que ha experimentado un crecimiento más lento de lo esperado. Al mejorar la experiencia del usuario gratuito, la plataforma espera aumentar el tiempo de uso y la interacción, lo que se traduce en una mayor exposición a los anuncios.

A pesar de esta mejora, las cuentas gratuitas mantienen otras limitaciones. Los usuarios sin suscripción seguirán lidiando con anuncios publicitarios cada pocas canciones, un número limitado de saltos por hora y una menor calidad de audio. El servicio premium sigue siendo el lugar donde la compañía ofrece sus características más exclusivas y avanzadas para atraer a los usuarios de pago.

