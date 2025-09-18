Tecnología
¿Cómo recuperar tu cuenta de Facebook si fue hackeada?

Si se pierde el acceso a una cuenta de Facebook debido a un hackeo, la propia red social cuenta con un protocolo para recuperar el acceso, así como medidas de protección para la cuenta.

   
El primer paso para recuperar una cuenta hackeada es ingresar al sitio oficial de recuperación de cuentas de Facebook www.facebook.com/hacked. Desde allí, la plataforma guiará al usuario a través de una serie de pasos para restablecer la contraseña, verificar la identidad y recuperar el control total de la cuenta.

Es recomendable realizar este proceso desde un dispositivo previamente utilizado para iniciar sesión, ya que esto facilita la verificación de la identidad por parte de Facebook.

Existen varias señales que indican que una cuenta podría haber sido hackeada. Entre ellas se incluyen cambios inesperados en la foto de perfil, publicaciones, comentarios o mensajes que no fueron escritos por el propietario de la cuenta, dificultades para iniciar sesión, problemas con la autenticación en dos pasos, notificaciones de accesos no autorizados o correos electrónicos donde se informa que la contraseña, correo electrónico o número telefónico han sido modificados sin autorización.

Si se ha cambiado el correo electrónico asociado a la cuenta, es posible revertir el cambio. Facebook envía automáticamente un mensaje a la dirección anterior con un enlace especial que permite deshacer el cambio. Si el usuario recibe este correo, debe hacer clic en el enlace lo antes posible para proteger su cuenta.

En caso de que alguien esté ayudando a otra persona a recuperar su cuenta, es importante que el usuario siga los pasos desde un dispositivo previamente vinculado a su cuenta. Esto facilitará el proceso de recuperación y aumentará las probabilidades de éxito.

Si no es posible acceder al correo electrónico o número de teléfono vinculado a la cuenta, Facebook ofrece alternativas para verificar la identidad del usuario a través del Centro de ayuda. Allí se pueden encontrar opciones adicionales para la recuperación de la cuenta.

Es fundamental que los usuarios revisen regularmente la sección dónde iniciaste sesión en la configuración de seguridad de su cuenta. Si se detecta un dispositivo o ubicación desconocida, el usuario debe cerrar la sesión de inmediato para evitar que terceros sigan teniendo acceso a la cuenta.

Una vez recuperada la cuenta, se recomienda cambiar la contraseña por una más segura, activar la autenticación en dos pasos y revisar qué dispositivos o aplicaciones tienen acceso al perfil. Estas medidas ayudarán a prevenir futuros hackeos y protegerán la información personal.

Es crucial recordar que nunca se debe compartir la contraseña y que es importante no hacer clic en enlaces sospechosos que lleguen por correo electrónico o mensaje. La prevención es esencial para evitar caer en manos de ciberdelincuentes.

