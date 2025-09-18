¿Cómo recuperar tu cuenta de Facebook si fue hackeada?

El primer paso para <b>recuperar una cuenta hackeada </b>es ingresar al sitio oficial de recuperación de cuentas de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/instagram-facebook-rompen-barrera-del-idioma-CL9962073 target=_blank> Facebook</a> www.facebook.com/hacked. Desde allí, la plataforma guiará al usuario a través de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/instagram-facebook-rompen-barrera-del-idioma-CL9962073 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/las-app-te-cobran-con-tus-datos-personales-NY9625719 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/meta-lanzo-aplicacion-inteligencia-artificial-BM9259506 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>