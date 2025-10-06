¿Android pone fecha de caducidad a las APK? Google exigirá verificación a todos los desarrolladores en 2026

El modelo de libertad total para instalar aplicaciones en Android está por terminar. Google anunció una de las medidas más drásticas en la historia del sistema operativo: a partir de septiembre de 2026, todos los desarrolladores, incluso aquellos que distribuyen sus apps mediante sideloading (fuera de la Play Store), deberán verificar su identidad para que sus archivos APK sean compatibles con los dispositivos certificados. Este requisito marca el fin del anonimato en el ecosistema.

La compañía de Mountain View justifica el cambio con motivos de seguridad. Según su análisis, las aplicaciones descargadas desde la web contienen hasta 50 veces más malware que las de la Play Store, exponiendo a los usuarios a fraudes y robo de datos. Google argumenta que, al obligar a los desarrolladores a registrarse con su información legal, se aumenta la responsabilidad y se dificulta la actuación de ciberdelincuentes.

La implementación técnica no utilizará el sistema actual Play Protect, sino un nuevo servicio llamado Android Developer Verifier, que los fabricantes deberán preinstalar en los dispositivos con Android 16 o posterior. Este servicio independiente se encargará de validar si la firma de la aplicación corresponde a un desarrollador verificado. Si la app no pasa este filtro, simplemente no se instalará en el dispositivo.

