06 oct 2025 , 07:09

¿Android pone fecha de caducidad a las APK? Google exigirá verificación a todos los desarrolladores en 2026

La nueva política de la compañía busca erradicar el malware de fuentes no oficiales, pero genera controversia al restringir la libertad histórica del sideloading y acercar el ecosistema a un modelo más cerrado, similar al de iOS.

   
    Nueva política de Android aplicará desde 2026( Foto de Mohamed Nohassi [Unsplash] )
Redacción
El modelo de libertad total para instalar aplicaciones en Android está por terminar. Google anunció una de las medidas más drásticas en la historia del sistema operativo: a partir de septiembre de 2026, todos los desarrolladores, incluso aquellos que distribuyen sus apps mediante sideloading (fuera de la Play Store), deberán verificar su identidad para que sus archivos APK sean compatibles con los dispositivos certificados. Este requisito marca el fin del anonimato en el ecosistema.

La compañía de Mountain View justifica el cambio con motivos de seguridad. Según su análisis, las aplicaciones descargadas desde la web contienen hasta 50 veces más malware que las de la Play Store, exponiendo a los usuarios a fraudes y robo de datos. Google argumenta que, al obligar a los desarrolladores a registrarse con su información legal, se aumenta la responsabilidad y se dificulta la actuación de ciberdelincuentes.

La implementación técnica no utilizará el sistema actual Play Protect, sino un nuevo servicio llamado Android Developer Verifier, que los fabricantes deberán preinstalar en los dispositivos con Android 16 o posterior. Este servicio independiente se encargará de validar si la firma de la aplicación corresponde a un desarrollador verificado. Si la app no pasa este filtro, simplemente no se instalará en el dispositivo.

Los APK tendrán restricciones a partir de septiembre del 2026
Los APK tendrán restricciones a partir de septiembre del 2026 ( Foto web )

La medida generó una fuerte polémica, ya que transforma a Android en un ecosistema más parecido a iOS. Sin embargo, Google dejó una vía de escape para usuarios avanzados y power users: la instalación de APKs sin verificar será posible utilizando la herramienta ADB (Android Debug Bridge). Este proceso, que es menos intuitivo y requiere la ejecución de comandos, servirá como un filtro de fricción que desincentivará al usuario promedio, el más propenso a instalar software malicioso.

Para los desarrolladores, la nueva normativa implica crear una cuenta en la Consola para Desarrolladores de Android y someterse a un proceso de verificación que exige datos como nombre legal, dirección y, en algunos casos, una tarifa de registro. Aunque Google asegura que habrá requisitos menos exigentes para estudiantes y aficionados, la obligación de revelar la identidad pone en un dilema a miles de creadores indie que optaron por la distribución fuera de la tienda oficial precisamente para mantener su privacidad.

El calendario de Google establece el lanzamiento inicial en mercados seleccionados (Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia) en septiembre de 2026, con una expansión global prevista para 2027. Este cambio supone el final de la libertad sin restricciones que definía a Android, priorizando la seguridad sobre la apertura.

