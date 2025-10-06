¿Android pone fecha de caducidad a las APK? Google exigirá verificación a todos los desarrolladores en 2026

El modelo de <b>libertad total para instalar aplicaciones en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/android target=_blank>Android</a> está por terminar.</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/google target=_blank>Google</a></b> anunció una de las medidas más drásticas en la historia del sistema operativo:<b> a partir de septiembre de</b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/iphone-17-rayones-facilidad-problema-CI10185043 target=_blank></a></b>