Tecnología
04 dic 2025 , 17:45

¿Cuál es la edad que más utiliza IA?

El uso de la IA es más propenso entre los menores de 35 años y destaca en los países de economías emergentes.

   
  • ¿Cuál es la edad que más utiliza IA?
    Amigos al aire libre en la ciudad mirando smartphone( Freepik )
Fuente:
Europapress
user placeholder

Europapress
Canal WhatsApp
Newsletter

Hay dos factores que indican cuales son las personas que más ocupan inteligencia artificial, la división geográfica y generacional. Ante su integración al mundo tecnológico, el uso se destaca en gran parte por jóvenes menores de 35 años a nivel global y usuarios de países de economías emergentes como India, Brasil y México.

Lea: Noboa empezó su gira en España, donde entregó las primeras 1 500 becas a migrantes ecuatorianos

Así se visibiliza en un nuevo informe elaborado por el Centro de Bienestar Digital creado por la compañía de redes y seguridad Cisco junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que analiza la relación entre los riesgos y los beneficios de la tecnología y, concretamente, cómo está afectando la IA a la vida de las personas.

Los datos resaltan que existe una diferencia generacional muy marcada a la hora de adoptar tecnologías de IA en el día a día. Así, a nivel global son los adultos más jóvenes los que expresan una mayor confianza en la utilidad de la IA, frente a los adultos mayores de 45 años, que son menos propensos a su adopción.

Lea: ¿Gemini amenaza a ChatGPT? OpenAI se declara en máxima urgencia

Esto se debe a que los adultos jóvenes apuestan por interacciones sociales digitales, con las redes sociales y los dispositivos en línea, lo que, tras el auge de la IA, ha conllevado a integrar esta tecnología en sus hábitos.

Más del 50 por ciento de los menores de 35 años encuestados utilizan activamente la IA y, de la misma forma, más del 75 por ciento afirman que es útil. Todo se ve potenciado porque, casi la mitad de los jóvenes de entre 26 y 35 años han completado alguna formación relacionada con esta tecnología.

Lea: La Inteligencia Artificial recrea cómo se veía Quito en los siglos XIX y XX

En el caso de los adultos mayores a 45 años, la situación se vuelve totalmente contraria. Las personas comprendidas en esta franja de edad son menos propensas a considerar útil la IA y, además, más de la mitad no la utiliza para nada en su día a día.

Siguiendo esta línea, muchos de los encuestados mayores de 55 años afirman que no saben si confiar en la IA, lo que revela una falta de familiaridad con este tipo de tecnologías más que un rechazo absoluto.

Lea: La IA podrá ayudar a pacientes con diabetes tipo 1 a predecir picos de glucosa

El uso de la IA en países como India, Brasil, México y Sudáfrica

Continuando con la adopción de la IA a nivel mundial, el estudio también detalla que existen diferencias de uso entre las personas de diferentes zonas geográficas.

Esta tecnología es adoptada principalmente por los habitantes de las economías emergentes, es decir, de países como India, Brasil, México y Sudáfrica, que registran las tasas de uso más altas, así como los mayores niveles de confianza y la participación más activa en la formación en IA.

Lea: Las proyecciones de Elon Musk sobre la inteligencia artificial y la economía global

Igualmente, ha destacado cómo el potencial de la IA se puede aprovechar para mejorar el bienestar agilizando las tareas de los usuarios en su día a día, mejorando la colaboración entre personas y creando oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

La dependencia de tecnología genera una disminución del bienestar y una menor satisfacción con la vida

Además, también especifica que estas mismas economías emergentes registran el mayor tiempo de uso recreativo de pantallas, lo que conlleva a una mayor dependencia de las relaciones sociales exclusivamente digitales y "altibajos emocionales más pronunciados derivados del uso de la tecnología".

Lea: Una joven buscó apoyo en ChatGPT, pero terminó recibiendo instrucciones sobre cómo suicidarse

Esto se debe a que, según se ha registrado, más de cinco horas diarias de tiempo de pantalla recreativo se asocian a una disminución del bienestar y una menor satisfacción con la vida.

Por tanto, el estudio subraya la necesidad de los usuarios de centrarse en su bienestar digital, de manera que los avances tecnológicos "no se produzcan a costa de la salud y la felicidad".

Temas
inteligencia artificial
África
Jóvenes
Latinoamérica
edad
uso
América Latina
África
Noticias
Recomendadas