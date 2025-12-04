Noboa empezó su gira en España, donde entregó las primeras 1 500 becas a migrantes ecuatorianos

El presidente Daniel Noboa inició su nueva gira internacional en España donde, este jueves 4 de diciembre, entregó 1 500 becas de formación continua en Inteligencia Artificial y emprendimiento a connacionales migrantes en Madrid, donde se reunió con jóvenes y mujeres destacados en tecnología, innovación y ciencias.

Las becas otorgadas durante esta jornada forman parte de un global de 19 000 gestionadas desde la Embajada de Ecuador en España para la comunidad migrante, indicó la Presidencia en un comunicado.

El objetivo del viaje de Noboa es impulsar un espacio de diálogo sobre el talento ecuatoriano en el exterior, reconocer trayectorias e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

Noboa reiteró que una oportunidad puede transformar no solo la vida de una persona, sino también la de toda su familia.

"El efecto de educar, de entregar becas, es multiplicador", afirmó.

Durante los dos años de su gestión se han otorgado "cerca de 200 000 becas, no solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo. Muchas de esas becas les han cambiado la vida a jóvenes, a madres solteras, a familias completas", reza el escrito.

