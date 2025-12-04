Casa Ecuador se estrena en la Fórmula 1 en Abu Dabi y Noboa asistirá a su apertura

Ecuador inaugura este jueves 4 de diciembre en Abu Dabi la edición 2025 de Casa Ecuador– La Embajada de la Naturaleza, un pabellón inmersivo que por primera vez estará ubicado dentro del circuito Yas Marina, sede del Gran Premio de Fórmula 1 de Emiratos Árabes Unidos.

El espacio se instalará en la Fan Zone, junto al Etihad Park, y podrá ser visitado entre el 4 y el 7 de diciembre por quienes cuenten con entrada al evento deportivo. El presidente de la República, Daniel Noboa, tiene previsto recorrer la instalación durante su visita oficial.

La iniciativa, desarrollada por la Fundación Identidad Nacional,busca fortalecer los vínculos comerciales, turísticos y culturales entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos.

Casa Ecuador recreará las cuatro regiones del país mediante tecnología, arte y narrativa ambiental. El pabellón fue diseñado por el artista ecuatoriano Miguel Ángel Murgueytio con apoyo de un equipo creativo de Hollywood.

Entre sus principales atractivos se encuentran un recorrido multisensorial sobre el cacao ecuatoriano, una instalación floral con más de 100 000 rosas y proyecciones 360° acompañadas de paisajes sonoros. Las anteriores ediciones de esta plataforma cultural han recibido más de 150 000 visitantes, consolidándola como una de las propuestas más influyentes de Ecuador en el exterior.

La inauguración coincide con un momento de fortalecimiento de la relación bilateral entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, marcada por la exención de visas de corto plazo, la apertura de la Embajada ecuatoriana en Abu Dabi en 2025 y el inicio de negociaciones para un futuro acuerdo comercial. Actualmente, Ecuador exporta más de 70 productos al país árabe, entre ellos rosas, cacao, banano, café y atún.

Como parte de la agenda oficial, el 6 de diciembre se realizará una gala en el Emirates Palace donde también participará Noboa. El evento contará con la presencia del príncipe de Dubái, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum.