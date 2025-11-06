Ecuador llegará a la Fórmula 1 con su embajada de la naturaleza en Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 será el escenario de la nueva Casa Ecuador, la embajada de la naturaleza.

El lanzamiento oficial del proyecto se realizó ayer en el Centro de Convenciones de Guayaquil, donde presentaron una pequeña muestra de lo que será el pabellón.

Lea: Consulta popular y referéndum 2025: estas son las multas por no votar o no presentarse como miembro de mesa

Las icónicas rosas rojas envolverán la nueva Casa Ecuador, siguiendo la estética presentada en la ciudad de París en 2024 para los Juegos Olímpicos y en Madrid para marzo de este año.

El stand propondrá una experiencia inmersiva que mezclará cultura, gastronomía y naturaleza de las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular. Tendrá proyección 360°, sonidos naturales, aromas y paisajes.

Asimismo, una réplica de la vasija de Palanda será parte de la exhibición que representará el origen del cacao en la Amazonía ecuatoriana, según explicó Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional.