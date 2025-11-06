Ecuador
Ecuador llegará a la Fórmula 1 con su embajada de la naturaleza en Abu Dhabi

El stand ofrecerá una experiencia inmersiva con aromas, sonidos y proyecciones 360° que representarán las cuatro regiones del país.

   
Televistazo
Televistazo
El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 será el escenario de la nueva Casa Ecuador, la embajada de la naturaleza.

El lanzamiento oficial del proyecto se realizó ayer en el Centro de Convenciones de Guayaquil, donde presentaron una pequeña muestra de lo que será el pabellón.

Las icónicas rosas rojas envolverán la nueva Casa Ecuador, siguiendo la estética presentada en la ciudad de París en 2024 para los Juegos Olímpicos y en Madrid para marzo de este año.

El stand propondrá una experiencia inmersiva que mezclará cultura, gastronomía y naturaleza de las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular. Tendrá proyección 360°, sonidos naturales, aromas y paisajes.

Asimismo, una réplica de la vasija de Palanda será parte de la exhibición que representará el origen del cacao en la Amazonía ecuatoriana, según explicó Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional.

“Hacemos implementaciones artísticas con sembrío de banano de oro que tenemos en varias ciudades, gran trabajo con cacao, pero consumido como medicina y no como chocolate”, expresó Fernández-Salvador.

El objetivo de Casa Ecuador es mostrar parte del país al mundo. Fernández-Salvador agregó que esta será la primera casa de un país que se mostrará en un circuito de Fórmula 1, lo que representa una gran oportunidad para promover el turismo en el Ecuador.

“Hay personas que no conocen a Ecuador y no está mal. No tienen una mala perspectiva. Hay millones de personas entrando y saliendo con poder adquisitivo que son la que nos interesan traer al país”, señaló.

Casa Ecuador, la embajada de la naturaleza Abu Dhabi, se inaugurará el 4 de diciembre, que empieza el Gran Premio en Emiratos Árabes Unidos y el último circuito del campeonato 2025 de Fórmula 1.

