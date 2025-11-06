Clima del 6 de noviembre: Tormentas eléctricas en Pichincha

Este jueves 6 de octubre se prevén cielos nubosos acompañados por precipitaciones en la Sierra y Amazonía. También se esperan niveles de radiación UV altos y muy altos en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados con lluvias solo en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. La temperatura más baja será de 21.5 °C, y la más alta de 30.5 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región, sobre todo en Pichincha, donde vendrán acompañadas de tormentas eléctricas. La temperatura más baja será de 8 °C, y la más alta de 23.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nubosos en toda la región. Se esperan lluvias en toda la región a excepción de Sucumbíos. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 31 °C. Los niveles de radiación UV serán altos y muy altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.