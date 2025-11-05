Tres detenidos tras operativo anti minería ilegal en Morona Santiago

Una nueva operación militar contra la minería ilegal, en el sector de Tink-Nayap, en Morona Santiago, fue desplegado por el Ejército este miércoles 5 de noviembre de 2025.

Se apresó a tres personas: Eduardo V., Marcos P., Antoun U. Los militares se incautaron de 26 retroexcavadoras destruidas in situ, 11 campamentos de minería ilegal, 30 000 galones de combustible (diesel) destruido, 15 clasificadoras, 20 motores de succión y varios utensilios de minería ilegal.

También se halló una escopeta artesanal, una carabina de fabricación americana modelo 37R, una pistola Smith Wesson calibre 9mm, una pistola glock calibre 38mm, una pistola marca Zoraki, una pistola marca Ekol Firat (traumatica), una pistola marca Ceonic, 225 cartuchos calibre 16 marca Bornaghi, 35 cartuchos calibre 12 y 27, municiones 9mm, cinco municiones de 380 mm, cuatro radios motorolas boafen, dos motorolas cobra, dos radios motorolas, un drone, dos chalecos balísticos de seguridad con el logo Centro Shuar Nayap, un par de esposas, dos cadenas de oro, dos baldes de material mineralizado.

