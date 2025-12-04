Política
04 dic 2025 , 11:25

Seguridad, comercio y vivienda marcan nueva gira de Noboa, dice la Secretaría de Comunicación

El presidente de la República visitará España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega.

   
    Imagen de archivo del presidente Daniel Noboa. ( Flickr Presidencia )
El presidente de la República, Daniel Noboa, cumple una gira internacional entre este jueves 4 y miércoles 10 de diciembre que incluye visitas a España, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Noruega.

Según un boletín de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, las actividades del jefe de Estado están enfocadas en cooperación en seguridad, comercio —con énfasis en el sector atunero y florícola— y la búsqueda de proyectos de vivienda para Ecuador. El recorrido también apunta a fortalecer relaciones diplomáticas.

La primera parada es Madrid, donde Noboa se reunirá con jóvenes y mujeres migrantes ecuatorianas vinculadas a la tecnología, la ciencia y la innovación. En ese encuentro se entregarán las primeras 1 500 becas gestionadas por la Embajada en España —otorgadas por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)— como parte de un paquete de más de 19 000 becas destinadas a la comunidad ecuatoriana en ese país.

Luego, el mandatario se trasladará a Emiratos Árabes Unidos para mantener reuniones orientadas a impulsar proyectos de vivienda social, fortalecer la cooperación en seguridad e integridad, promover iniciativas de innovación y ampliar el comercio de productos ecuatorianos como el atún y las flores. En ese contexto, está prevista la firma de memorandos de entendimiento en áreas como anticorrupción, innovación tecnológica e inversiones.

Durante su estancia en EAU, Noboa se reunirá con el presidente de ese país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y con el vicepresidente y primer ministro, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

También participará en la ceremonia oficial de presentación de la nueva Embajada de Ecuador en Abu Dabi y asistirá a la Casa Ecuador–La Embajada de la Naturaleza, un pabellón inmersivo que por primera vez estará ubicado dentro del circuito Yas Marina, sede del Gran Premio de Fórmula 1 de Emiratos Árabes Unidos.

La gira concluirá en Oslo, Noruega, donde el jefe de Estado asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que este año reconoce a María Corina Machado por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela.

Al presidente lo acompañarán la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro de Telecomunicaciones Roberto Kury y el director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi.

