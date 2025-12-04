Seguridad, comercio y vivienda marcan nueva gira de Noboa, dice la Secretaría de Comunicación

El presidente de la República, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-declara-terrorista-hermanos-musulmanes-IF10514396 target=_blank>Daniel Noboa</a></b>, cumple una gira internacional entre este jueves 4 y miércoles 10 de diciembre que incluye visitas a <b>España</b>, <b>Emiratos Árabes Unidos</b> (EAU) y <b>Noruega</b>. Según un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/casa-ecuador-abu-dabi-formula-uno-IF10516394 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/dos-anos-daniel-noboa-presidencia-ecuador-gestion-cifras-EB10443711 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/maria-corina-machado-noboa-premio-nobel-KF10408453 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-viajara-noruega-nobel-paz-corina-machado-OF10404947 target=_blank></a></b>