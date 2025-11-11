Política
Daniel Noboa viajará a Noruega por el premio Nobel de la Paz que recibirá María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre en Oslo, Noruega. Daniel Noboa anunció que fue invitado a la ceremonia.

   
    Foto de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en una reunión con Edmundo González, presidente electo de Venezuela.( Presidencia de la República )
El presidente Daniel Noboa viajará a Noruega en diciembre para asistir a la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana del régimen de Nicolás Maduro.

"Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia" escribió Noboa en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a Machado.

Cuando se conoció que María Corina Machado fue galardonada por el Comité Nobel Noruego, Noboa expresó: "Hoy más que nunca, las voces valientes se imponen sobre el ruido. Seguiremos firmes: nuestra región no volverá a caer en manos de quienes la destruyeron".

Machado ha sido premiada este viernes "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", una misión que prometió continuar hasta conseguir una "Venezuela libre", señaló el Comité Noruego del Nobel.

Machado fue calificada por el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, de "valiente y comprometida defensora de la paz" y "uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina".

El fallo destacó también los esfuerzos "innovadores" y "valientes" de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de 2024, en las que la candidatura de Machado fue bloqueada por la justicia venezolana, y que esta apoyó a Edmundo González Urrutia, de otro partido.

La ceremonia tendrá lugar en la capital noruega de Oslo el 10 de diciembre.

