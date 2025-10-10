Política
10 oct 2025 , 09:31

Ecuador expresa su complacencia por el Nobel de la Paz a María Corina Machado

La Cancillería ecuatoriana destacó el "valiente e inquebrantable compromiso" de Machado con "los valores y principios democráticos".

   
    Imagen de agosto de 2024. Simpatizantes sostienen un retrato de María Corina Machado en una protesta en Caracas, Venezuela. ( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE y Redacción
El Gobierno de Daniel Noboa expresó este viernes 10 de octubre su complacencia por la entrega del premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

En un comunicado, la Cancillería ecuatoriana señaló que esta distinción es "un reconocimiento a su valiente e inquebrantable compromiso con la defensa de los valores y principios democráticos".

"Este galardón refleja la imperiosa necesidad de que Venezuela retorne plenamente al cauce democrático, en un clima de respeto, paz y prosperidad para todos", apunta el boletín.

Machado ha sido premiada este viernes "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", una misión que prometió continuar hasta conseguir una "Venezuela libre", señaló el Comité Noruego del Nobel.

Machado fue calificada por el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, de "valiente y comprometida defensora de la paz" y "uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina".

El fallo destacó también los esfuerzos "innovadores" y "valientes" de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de 2024, en las que la candidatura de Machado fue bloqueada por la Justicia venezolana, y que esta apoyó a Edmundo González Urrutia, de otro partido.

Machado es la séptima latinoamericana en ganar el Nobel de la Paz.

Temas
Nobel de la paz 2025
Daniel Noboa
María Corina Machado
Edmundo González Urrutia
Venezuela
Noticias
