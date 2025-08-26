Mundo
26 ago 2025 , 15:16

María Corina Machado agradece a Javier Milei su apoyo a la causa por la democracia en Venezuela

El 26 de agosto, el Ejecutivo argentino declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Estados Unidos asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro.

   
    Fotografía de archivo de la líder opositora venezolana María Corina Machado durante una manifestación en Caracas (Venezuela).( Ronald Peña / EFE )
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, agradeció el 26 de agosto al presidente de Argentina, Javier Milei, por su "firme apoyo" a la causa por la "libertad y la democracia". Esto, luego de que el Ejecutivo argentino declarara al Cartel de los Soles, grupo que Washington vincula con el presidente Nicolás Maduro, como una organización terrorista.

"En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina", indicó la exdiputada en un mensaje publicado en X.

Asimismo, dijo que los venezolanos han enfrentado con "inmensa valentía y dignidad un régimen narcoterrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos".

Quote

"Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo", apuntó.

Cartel de los Soles, declarada organización terrorista

Este martes, el Ejecutivo argentino declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista, una medida que ya habían anunciado recientemente Paraguay, Ecuador y el propio Estados Unidos.

El Gobierno de Donald Trump vincula al grupo con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien dobló hasta USD 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano. Mientras tanto, la Administración de Maduro ha rechazado ese señalamiento y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha asegurado que el Cartel de los Soles es un "invento" de Estados Unidos.

