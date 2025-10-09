Los ministros monitorean el paro desde Guayaquil; Daniel Noboa no participa en eventos públicos

El <b>Gobierno</b> empezó el <b>primer día de feriado </b>enfrentando dos escenarios desde <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-celebra-independencia-eventos-conciertos-ferias-LG10257396 target=_blank>Guayaquil</a></b>: el primero, es el <b>paro parcial</b> en la <b>sierra norte</b>, donde los<b> indígenas</b> llevan <b>18 días</b> de <b>manifestaciones.</b> En ese<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/movilizacion-ibarra-unorcac-paralizaria-ciudad-dialogo-gobierno-NG10257082 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/que-es-la-unorcac-organizacion-indigena-cotacachi-MG10259261 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>