Política
09 oct 2025 , 13:08

Los ministros monitorean el paro desde Guayaquil; Daniel Noboa no participa en eventos públicos

Gran parte de las autoridades del gobierno central están en Guayaquil desde donde monitorean el paro indígena.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Cuenca
Canal WhatsApp
Newsletter

El Gobierno empezó el primer día de feriado enfrentando dos escenarios desde Guayaquil: el primero, es el paro parcial en la sierra norte, donde los indígenas llevan 18 días de manifestaciones.

En ese contexto, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, se reunió esta mañana a puertas cerradas con el alto mando militar en la brigada del ejército, en el centro de la ciudad, para coordinar acciones contra la violencia y monitorear las paralizaciones indígenas.

Mientras que el ministro del interior, John Reimberg, no participa hoy en eventos públicos porque cumple actividades personales, según sus asesores.

Lea: Tras una movilización hacia Ibarra, la Unorcac advirtió que paralizaría la ciudad si no logra un diálogo con el Gobierno

El segundo escenario se desarrolla en el marco de las Fiestas de Independencia de Guayaquil, pero esta vez el gobierno muestra austeridad, no instaló grandes tarimas para discursos o condecoraciones como en ocasiones anteriores.

El presidente de la República, Daniel Noboa, al menos por hoy, puso en pausa sus actividades públicas. Amaneció en su casa en una de las urbanizaciones privadas de Samborondón, que está resguardada por docenas de militares y policías. Se conoció que por la mañana salió a trotar 20 kilómetros y realizó actividades de despacho.

No participó en ningún evento por la conmemoración de los 205 años de Independencia de la Perla del Pacífico. En su reemplazo, la vicepresidenta de la república, María José Pinto, lideró la entrega de la ofrenda floral en el Parque Centenario junto con otras autoridades.

Le puede interesar: ¿Qué es la Unorcac? La organización indígena que amenazó con tomarse Ibarra

Según la Secretaría General de Comunicación de la presidencia, el Primer Mandatario no tiene previsto participar en ningún evento festivo durante la tarde y noche de este jueves.

Temas
protestas
paro nacional
Manifestaciones
Gobierno
Daniel Noboa
Giancarlo Loffredo
María José Pinto
John Reimberg
Ecuador
Guayaquil
Noticias
Recomendadas