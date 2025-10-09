Guayaquil
Guayaquil celebra su Independencia con conciertos, ferias y cultura para todos

Desde este 9 al 12 de octubre, la ciudad vibrará con presentaciones musicales, emprendimientos, gastronomía y actividades al aire libre en distintos puntos emblemáticos como el parque Samanes, Las Peñas y el Malecón.

   
La Gran Feria de Guayaquil tendrá lugar en el parque Samanes desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre.

Todas las noches habrá conciertos de artistas nacionales e internacionales, como Luis Fonsi, AU-D, Wilfrido Vargas y Víctor Manuelle.

El entretenimiento continuará en 12 pabellones temáticos de ánime, cultura pop y mascotas, entre otros intereses. También habrá puestos de comida y bebidas.

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentará un recital que mezcla los instrumentos acústicos con el ritmo de la salsa.

Bajo la dirección de Victhoria Pérez, los 70 músicos interpretarán temas como El cantante de Rubén Blades y Vale la pena de Juan Luis Guerra. El artista Darío Chica estará invitado.

El show será el 9 de octubre, a partir de las 17:00. La segunda edición de la feria Guayazón mezclará música, gastronomía y arte.

La mañana del viernes 10 de octubre, el público podrá acercarse a 130 emprendimientos que se reunirán en Illingworth y avenida Malecón.

Habrá shows al aire libre. La banda Iguana Brava, el cantante Jonathan Luna y la agrupación Papaya Dada están entre los artistas invitados.

Este jueves 9 de octubre, desde las 16:00, habrá un show gratuito de salsa. Para celebrar los 26 años del Malecón Simón Bolívar, cantarán The Latin Brothers, Luis Mateus, la orquesta tributo a Joe Arroyo y Tito Rojas, entre otros.

El tradicional barrio Las Peñas saluda a Guayaquil en su independencia con un festival al aire libre.

Este viernes 10 y sábado 11 de octubre, emprendedores y artistas se darán cita a lo largo de la calle Numa Pompilio Llona para presentar sus creaciones. Se puede asistir hasta las 16:00

