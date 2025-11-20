EE.UU.
Las proyecciones de Elon Musk sobre la inteligencia artificial y la economía global

En ese espacio, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, planteó escenarios que podrían transformar por completo la relación entre las personas y el trabajo.

   
    Elon Musk, Jensen Huang y Donald Trumpo en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita.( RRSS )
El Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita, realizado este miércoles en Washington, reunió a líderes tecnológicos y empresariales que abordaron los cambios que traerá la inteligencia artificial en la próxima década.

En ese espacio, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, planteó escenarios que podrían transformar por completo la relación entre las personas y el trabajo.

Durante una conversación pública con Jensen Huang, cofundador de Nvidia, Musk señaló que el avance de la IA y los robots humanoides abrirá la puerta a un futuro en el que la actividad laboral dejará de ser una necesidad. Afirmó que, en un plazo estimado de entre 10 y 20 años, trabajar podría convertirse en una actividad recreativa, similar a practicar un deporte o interactuar con un videojuego.

En otro tramo de su intervención, Musk indicó que el desarrollo de máquinas autónomas permitiría reducir la pobreza a nivel global. Sostuvo que, una vez implementados a gran escala, estos sistemas podrían modificar el uso tradicional del dinero y generar un impacto económico significativo. Mencionó además que Tesla trabaja en los primeros robots humanoides útiles, un proyecto que describió como una transformación de gran alcance.

Elon Musk, Jensen Huang y Donald Trumpo en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita.
Elon Musk, Jensen Huang y Donald Trumpo en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita. ( RRSS )

Mientras tanto, Jensen Huang presentó un enfoque distinto sobre este proceso. Desde su perspectiva, la inteligencia artificial multiplicará la carga creativa y las ideas disponibles, lo que mantendría ocupados a especialistas y desarrolladores. El diálogo entre ambos ejecutivos fue moderado por Abdullah Alswaha, ministro saudí de Comunicaciones y Tecnología de la Información.

El foro contó con la asistencia de altos directivos de compañías como Chevron, Aramco, Pfizer, Google, Boeing e IBM. También se esperaba la participación del presidente Donald Trump en el programa. El encuentro se llevó a cabo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en el marco de la primera visita a Estados Unidos del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman desde 2018, un viaje destinado a reforzar los vínculos comerciales entre ambos países.

