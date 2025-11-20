Las proyecciones de Elon Musk sobre la inteligencia artificial y la economía global

El Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita, realizado este miércoles en Washington, reunió a líderes tecnológicos y empresariales que abordaron los cambios que traerá la inteligencia artificial en la próxima década.

Lea: La pobreza infantil continúa como un gran desafío en Latinoamérica

En ese espacio, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, planteó escenarios que podrían transformar por completo la relación entre las personas y el trabajo.

Durante una conversación pública con Jensen Huang, cofundador de Nvidia, Musk señaló que el avance de la IA y los robots humanoides abrirá la puerta a un futuro en el que la actividad laboral dejará de ser una necesidad. Afirmó que, en un plazo estimado de entre 10 y 20 años, trabajar podría convertirse en una actividad recreativa, similar a practicar un deporte o interactuar con un videojuego.

En otro tramo de su intervención, Musk indicó que el desarrollo de máquinas autónomas permitiría reducir la pobreza a nivel global. Sostuvo que, una vez implementados a gran escala, estos sistemas podrían modificar el uso tradicional del dinero y generar un impacto económico significativo. Mencionó además que Tesla trabaja en los primeros robots humanoides útiles, un proyecto que describió como una transformación de gran alcance.