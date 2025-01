¿Cuáles son los beneficios de los pistachos?

Los pistachos han ganado popularidad en los últimos años no solo por su sabor, sino también por sus beneficios nutricionales.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), estos frutos secos son una excelente fuente de grasas saludables, especialmente monoinsaturadas, que favorecen la salud cardiovascular al reducir el colesterol LDL (el malo) y aumentar el colesterol HDL (el bueno).

Además de su contenido en grasas saludables, los pistachos son una rica fuente de minerales esenciales como calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo y hierro. Estos nutrientes son fundamentales para funciones vitales como la contracción muscular y la regulación de la presión arterial.

Según los expertos, una porción de pistachos puede cubrir hasta el 15% de las necesidades diarias de fósforo, un mineral crucial para la salud ósea. En cuanto a las vitaminas, destacan por su aporte en tiamina (B1), vitamina E y folatos, que ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso y protegen las células del daño oxidativo.

Sin embargo, como advierte la FEN, el consumo de pistachos debe hacerse con moderación. Aunque son ricos en grasas saludables, su alto contenido calórico puede contribuir al aumento de peso si se ingieren en exceso. Por ello, es importante que las personas que siguen dietas controladas o que padecen condiciones como la diabetes presten atención a la cantidad consumida para evitar desviaciones en sus objetivos nutricionales.

Aunque los pistachos ofrecen múltiples beneficios para la salud, no están exentos de desventajas. Aunque contienen hierro, este mineral no es tan biodisponible como el hierro de fuentes animales, lo que significa que no deben ser considerados como la única fuente de este nutriente. Además, su precio puede ser un obstáculo para quienes buscan opciones más económicas para completar su dieta.