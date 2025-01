La luteína, conocida como la vitamina del ojo, es una sustancia con propiedades que ayudan a mejorar la salud ocular y prevenir afecciones como las cataratas, una condición que ocasiona visión borrosa. Este nutriente está relacionado con el betacaroteno y la vitamina A, ambas reconocidas por sus beneficios para los ojos.

Lea: La luz solar, un aliado clave en la prevención de la miopía en niños

La luteína es uno de los principales carotenoides presentes en el ojo humano. Según Mayo Clinic, la luteína es un pigmento clasificado como carotenoide, estrechamente vinculado al betacaroteno y a la vitamina A, hasta el punto de ser apodado la vitamina del ojo. Además, explican que, la luteína actúa como un filtro de luz, protegiendo los tejidos oculares de los daños ocasionados por la luz solar.

Por su parte, el portal especializado All About Vision señala que la luteína puede reducir el riesgo de sufrir degeneración macular y cataratas, además de mejorar la visión nocturna. Aunque existen suplementos que contienen luteína, es posible obtenerla de manera natural a través de una dieta equilibrada. Consumir alimentos ricos en este nutriente no solo mejora la calidad de la visión, sino que también ayuda a prevenir enfermedades como las cataratas.

Lea: ¿Qué son las cataratas? Causas, síntomas y tratamiento

Según Mayo Clinic, estos son los alimentos que contienen luteína, la vitamina del ojo: