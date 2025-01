Lengua del vapeador ¿Qué es y cuáles son sus efectos en la salud bucal?

El aumento del vapeo genera una nueva preocupación en el ámbito de la salud, la lengua del vapeador. Este fenómeno afecta el sentido del gusto, al provocar una pérdida temporal de sabor y hacer que ciertos alimentos resulten desagradables.

Según Tom Viola, experto en farmacología dental, el vapor caliente de los dispositivos de vapeo, que puede alcanzar hasta 150 °C, causa lesiones en el tejido de la lengua, que afectan a las papilas gustativas. Viola explicó en una entrevista con Dental Economics que el vapor no tiene tiempo suficiente para enfriarse antes de entrar en contacto con la mucosa bucal, lo que podría generar daño en la lengua.

Lea: ¿Cómo la alimentación y el estilo de vida pueden ayudarte a vencer la fatiga crónica?

Aunque la lengua del vapeador es reversible si se abandona el vapeo, esta condición puede traer implicaciones más graves a largo plazo. La xerostomía, o sequedad bucal, es uno de los efectos secundarios asociados al vapeo, ya que el vapor puede reducir la producción de saliva. Esto no solo afecta la percepción de los sabores, sino que también aumenta el riesgo de caries, infecciones y problemas al hablar o tragar. Pamela Maragliano-Muniz, doctora y editora en jefe de Dental Economics, subraya que la saliva es esencial para la protección de los tejidos bucales, y su ausencia puede desencadenar complicaciones más serias.

Le puede interesar: Instagram lanzará Edits una aplicación de edición de video

Benjamin Chaffee, profesor de la Universidad de California en San Francisco, destacó que no existen suficientes estudios científicos sobre la prevalencia y los mecanismos de la lengua del vapeador. Sin embargo, Chaffee advirtió que esta falta de datos no debería llevar a subestimar los peligros del vapeo, ya que es una práctica que aún no se comprende completamente en sus efectos a largo plazo.