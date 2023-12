La aplicación Ánima EC ayuda a las personas a luchar contra la depresión y la ansiedad

Son 10 brigadistas con preparación en psicología que atienden a los usuarios de la aplicación Ánima EC, que impulsa el hospital de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil desde 2020.

10 mil personas han instalado esta plataforma, y más de 4 mil han recibido apoyo inmediato en temas emocionales.

“Inicialmente, arrancó con una intención por la parte suicida, pues se quería dar la atención primera para las personas que tengan impulsos suicidas, pero la demanda nos llevó a cubrir a los que tengan malestar emocional”, señaló el psicólogo supervisor de Ánima EC, Eduardo Velarde.

Lea más: Andrea Arrobo: Ahora, el precio de importación del kilovatio por hora de electricidad es de USD 0,21, desde Colombia

La aplicación gratuita es compatible con todas las marcas de celulares, no requiere crear un perfil y en minutos, se atiende a la persona.

“Te escucho ansiosa. ¿Tal vez quieres ayuda con una técnica de respiración para poderte calmar?”, son algunos de los mensajes de los brigadistas.

Velade señaló que los usuarios tienen la opción de registrarse y mantener al día actualizado sus emociones para hacerle seguimiento, o solamente llamar por el día a la aplicación.

Una mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato, compartió su experiencia y cómo ha podido superar sus problemas.

Lea más: El bono de desarrollo humano se considerará un crédito y deberá ser invertido en pequeños negocios

“Necesitaba algo rápido y que me ayude, ellos me la brindaron. Yo me contacté con ellos y me contuvieron emocionalmente y me sugirieron terapia online”, reveló la usuaria.

Solo este año, en consulta externa, el Instituto de Neurociencias ha atendido a más de 2 700 personas, la mayoría mujeres.

Ánima EC, tiene alcance global, pues además de Guayaquil, ha tenido pacientes de Afganistán y Pakistán. Respaldada por Federaciones Médicas y universidades internacionales, se posiciona como un recurso confiable en ayuda para salud mental.