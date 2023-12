La ministra Zaida Rovira dijo que ya no lo llamaran bono, sino crédito, pues aunque no se cobrará el monto entregado a los beneficiarios, ya no será una dádiva, según la funcionaria se convertirá en el impulso para que salga de la pobreza: una meta con tiempo determinado.

Para lograrla, el MIES primero brindará capacitación y luego acompañamiento a quienes reciben el bono, su desarrollo productivo será medido, para determinar el momento en que deje de ser necesario.