Cómo preparar a los niños para disminuir el impacto al retorno a clases presenciales

En su experiencia como educadora, Velarde ha visto que no adaptarse a esos cambios luego de las vacaciones causa dificultades a los alumnos. "El padre de familia debe hacerle una rutina en los hábitos del niño, establecer horarios para ver televisión, cenar, bañarse, acostarse, levantarse, desayunar", recomienda.

María Auxiliadora Velarde , directora del Liceo Panamericano Centenario, dice que lo más importante es que los padres conversen con sus hijos sobre lo que van a encontrar en la presencialidad, sobre todo aquellos niños que no han hecho escolaridad.

CONTROL PARENTAL

Ronquillo señala que las actividades educativas las pueden reforzar desde casa; sin embargo, lo recomendable es que asistan a lugares o centros psicopedagógicos y pedagógicos donde los chicos no solamente van a recibir una ayuda para reforzar sus habilidades y sus destrezas de aprendizaje, sino que también reciben un refuerzo emocional de base, sostiene el especialista.

A nivel social, los más pequeños necesitan establecer esa interrelación que no han tenido físicamente con sus compañeros y profesores para evitar que desarrollen cuadros de ansiedad por no tener a sus padres cerca, situación a la que estuvieron adaptados durante estos dos años.

MANEJAR LA FRUSTRACIÓN

En estos dos años de pandemia, dice la miss Jéssica, se ha venido trabajando en la contención emocional porque en casa siempre hay situaciones que desde la pantalla no se puede conocer.

Expertos en educación piden a los padres validar las emiciones de sus hijos y no responder con frustración a las de ellos.

Lucero reocomienda analizar factores externos como bloquear páginas con el control parental "porque hay chicos que se han quedado jugando o viendo videos hasta las 3 o 4 de la mañana, a escondidas de sus padres, y hay que cambiarles esos hábitos o se dormirán en clases presenciales".

Cuando se regulen esos factores externos, se debe enfocar en los internos, en la adaptabilidad, "no esperen dos días antes de comenzar clases porque sino en las mañanas lo que van a tener como padres son berrinches y rabietas".

El padre no debe responder a la frustración de su hijo, sea cual sea la cuasa, con otra frustración, dice Lucero: el adulto es quien debe saber controlarse para llevar la situación a la calma, no ponerse de igual a igual con el niño, porque de ser así, el menor no va a aprender a controlar sus emociones.