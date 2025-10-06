Redes
MrBeast publica un video que programó hace diez años. "Si no tengo un millón de suscriptores, mi vida fue un fracaso"

Jimmy Donaldson, el youtuber con más de 440 millones de suscriptores, revivió su yo de 17 años con una cápsula del tiempo, un video que programó el 4 de octubre del 2015.

   
    MrBeast programó un video hace 10 años para que se publique el 4 de octubre. ¿Qué pensaba el youtuber hace más de una década?( Collage de Ecuavisa )
El empresario digital Jimmy Donaldson, mundialmente conocido como MrBeast, publicó el pasado 4 de octubre de 2025 un video que había grabado y programado con una década de antelación. Titulado "Hi Me in 10 Years" ("Hola, yo en 10 años"), el clip de poco más de tres minutos muestra a un joven de 17 años con grandes ambiciones y la inocencia de quien recién comienza a subir contenido a YouTube. El contraste entre aquel adolescente y el multimillonario de 27 años que es hoy ha conmovido a millones de seguidores.

El mensaje central del video encapsula la enorme presión que Donaldson se autoimponía en sus inicios. En 2015, MrBeast apenas contaba con 8 mil seguidores, pero ya fijaba el listón del éxito personal en la plataforma. "Si no tengo un millón de suscriptores cuando vean esto, mi vida habrá sido un fracaso", declara el joven frente a la cámara. Esta afirmación generó un gran asombro al considerar que, actualmente, su canal principal de YouTube supera los 440 millones de suscriptores, consolidándolo como el creador individual más popular del planeta.

Más allá de las metas numéricas, el video funciona como una cápsula del tiempo que revela los sueños sencillos de un creador que aún estaba en la preparatoria. Donaldson bromea sobre su vida personal, afirmando que "probablemente estaré casado", algo que hoy es una realidad, ya que se comprometió a inicios de 2025, e incluso aborda con cierta ansiedad la incertidumbre sobre la continuidad de su carrera. Sus preguntas sobre si seguiría en YouTube o si estaría muerto humanizan al ícono global.

En los diez años que transcurrieron entre la grabación y la publicación, Jimmy Donaldson revolucionó el entretenimiento digital. Pasó de grabar desde su habitación a liderar un imperio mediático caracterizado por videos de altísimo presupuesto, que incluyen regalar casas, coches y sumas millonarias a participantes de sus desafíos.

El video original y su publicación programada coinciden además con la expansión de su negocio a marcas y fundaciones benéficas, evidenciando una transformación personal y profesional. El propio Donaldson comentó que "ver a mi yo de 17 años hablando al futuro es un recordatorio de que todos empezamos desde cero", validando la constancia que lo llevó a pulverizar su meta adolescente de un millón de suscriptores por un factor de más de 440.

La publicación "Hi Me in 10 Years" se volvió viral en cuestión de horas, generando millones de reproducciones y comentarios de fanáticos que celebran la visión y dedicación del youtuber.

