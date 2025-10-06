Televisión
06 oct 2025 , 07:40

Bad Bunny se transforma en Quico de El Chavo del Ocho en un viral sketch de Saturday Night Live

El artista puertorriqueño fue el anfitrión de la más reciente edición de SNL, donde sorprendió al público interpretando al icónico personaje de Chespirito, el Quico.

   
  • Bad Bunny se transforma en Quico de El Chavo del Ocho en un viral sketch de Saturday Night Live
    Bad Bunny actuó como el Quico en un Sketch realizado por Saturday Night Live( Foto de Saturday Night Live )
Fuente:
Infobae
Fuente:
Marca
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La leyenda vivivente, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, volvió a acaparar la atención en Estados Unidos al participar en un sketch del programa Saturday Night Live (SNL). El cantante, que hacía de presentador del show, se transformó en Quico (o una versión urbana de su descendencia), el inolvidable personaje de El Chavo del Ocho. Vestido con su característico atuendo de marinero y con las mejillas infladas, Bad Bunny rindió un homenaje, lleno de comedia y nostalgia.

El segmento recreó la mítica vecindad, con un elenco de SNL que imitó a los personajes. El comediante cubano-dominicano Marcello Hernández interpretó a El Chavo, mientras que Chloe Fineman y Andrew Dismukes dieron vida a Doña Florinda y Don Ramón, respectivamente. La parodia también contó con la aparición especial del actor hollywoodense Jon Hamm como el Profesor Jirafales.

Leer más: Proponen a Tobey Maguire sacar la 4ta entrega de Spider-Man​​​​​
​​​​

La actuación del Conejo Malo llega en un momento clave en su carrera, días después de ser confirmado como la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Su elección generó un fuerte debate entre los seguidores de la NFL, y su aparición en SNL, incluyendo una respuesta en español a las críticas del movimiento MAGA (Make America Great Again).

En redes sociales, la interpretación de Bad Bunny de Quico dividió a la audiencia entre quienes celebraron el gesto y aquellos que debatieron sobre la exactitud de su imitación. Más allá de las opiniones, el sketch es una jugada brillante por parte del artista puertorriqueño, que confirma su habilidad para mantenerse en el centro de la conversación.

También te puede interesar: Preparan la secuela de Peaky Blinders con Cillian Murphy como productor ejecutivo

Bad Bunny participó en un sketch del Chavo del Ocho actuando como el Quico
Bad Bunny participó en un sketch del Chavo del Ocho actuando como el Quico ( Foto de SNL )
Temas
Chavo del 8
El Chavo del ocho
El chavo del 8
sketch
Super Bowl 2025
Quico
Saturday Night Live
Bad Bunny
Chavo del Ocho
Conejo Malo
Estados Unidos
EE.UU.
Noticias
Recomendadas