Bad Bunny se transforma en Quico de El Chavo del Ocho en un viral sketch de Saturday Night Live

La leyenda vivivente, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, volvió a acaparar la atención en Estados Unidos al participar en un sketch del programa Saturday Night Live (SNL). El cantante, que hacía de presentador del show, se transformó en Quico (o una versión urbana de su descendencia), el inolvidable personaje de El Chavo del Ocho. Vestido con su característico atuendo de marinero y con las mejillas infladas, Bad Bunny rindió un homenaje, lleno de comedia y nostalgia. El segmento recreó la mítica vecindad, con un elenco de SNL que imitó a los personajes. El comediante cubano-dominicano Marcello Hernández interpretó a El Chavo, mientras que Chloe Fineman y Andrew Dismukes dieron vida a Doña Florinda y Don Ramón, respectivamente. La parodia también contó con la aparición especial del actor hollywoodense Jon Hamm como el Profesor Jirafales.

La actuación del Conejo Malo llega en un momento clave en su carrera, días después de ser confirmado como la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Su elección generó un fuerte debate entre los seguidores de la NFL, y su aparición en SNL, incluyendo una respuesta en español a las críticas del movimiento MAGA (Make America Great Again). En redes sociales, la interpretación de Bad Bunny de Quico dividió a la audiencia entre quienes celebraron el gesto y aquellos que debatieron sobre la exactitud de su imitación. Más allá de las opiniones, el sketch es una jugada brillante por parte del artista puertorriqueño, que confirma su habilidad para mantenerse en el centro de la conversación.