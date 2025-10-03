Proponen a Tobey Maguire sacar la 4ta entrega de Spider-Man

<b>El proyecto de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/spider-man target=_blank>Spider-Man</a> 4 de Sam Raimi y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tobey-maguire target=_blank>Tobey Maguire</a>, cancelado</b> a finales de los 2000 por tensiones creativas y el reinicio de la saga con Andrew Garfield, podría resurgir. Casi dos décadas<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/netflix-prepara-secuela-peaky-blinders-cillian-murphy-AA10230011 target=_blank></a></b>