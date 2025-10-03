Cine
Proponen a Tobey Maguire sacar la 4ta entrega de Spider-Man

Mattson Tomlin, escritor de The Batman Part II, está intentando contactar a Sam Raimi con una idea para revivir la saga, enfocándose en la vida adulta y las responsabilidades familiares de Peter Parker.

   
    Tobey Maguire podría volver al universo de Spider-Man( Foto de Sony Pictures )
El proyecto de Spider-Man 4 de Sam Raimi y Tobey Maguire, cancelado a finales de los 2000 por tensiones creativas y el reinicio de la saga con Andrew Garfield, podría resurgir. Casi dos décadas después, Mattson Tomlin, guionista conocido por su trabajo en The Batman y la próxima The Batman Part II, ha confesado públicamente que está intentando activamente contactar a Raimi para proponerle un nuevo guion para la tan anhelada secuela.

La propuesta de Tomlin se centra en una visión madura del personaje: un Peter Parker que no solo lucha contra supervillanos, sino también contra las complejas responsabilidades de ser marido y padre. Esta idea, que resonaría con el aclamado enfoque del cómic Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, busca explorar un territorio poco tocado en el cine de superhéroes y darle un cierre digno y profundo al Spider-Man original.

Para Tomlin, el villano perfecto para reflejar esta lucha adulta y familiar de Peter sería el Dr. Curt Connors, alias el Lagarto. El guionista cree que Connors ofrece una dimensión dramática no explorada en el cine, ya que su doble vida como padre y científico podría actuar como un espejo oscuro de la propia vida de Peter, recuperando la esencia que Raimi siempre buscó: que el antagonista represente el conflicto emocional central del héroe.

Póster icónico de las películas de Spider-Man de Tobey Maguire
Póster icónico de las películas de Spider-Man de Tobey Maguire ( Foto de Sony Pictures )

El sueño del regreso de Tobey Maguire ya no es descabellado. Marvel y Sony revivieron al actor con éxito en Spider-Man: No Way Home (2021), un momento que generó una ola de nostalgia global. Además, el director Sam Raimi ha mostrado estar más abierto a regresar al género tras su experiencia en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre una continuación de su saga nunca han cesado, manteniendo viva la esperanza de los fans.

A pesar de que Mattson Tomlin no ha asegurado un acuerdo, sus declaraciones han inyectado un nuevo y significativo impulso a la conversación sobre Spider-Man 4. El propio Sam Raimi ha manifestado en entrevistas que, de realizar la película, se enfocaría en un nuevo obstáculo personal para Peter, un concepto que la idea de la paternidad propuesta por Tomlin encaja perfectamente. Este giro creativo podría ser la chispa que finalmente haga realidad la continuación de la saga.

Mientras Sony y Marvel trabajan en la próxima película de Tom Holland, la posibilidad de ver a Maguire lidiando con pañales y lanzarredes simultáneamente genera una enorme expectativa. ¿Te gustaría que esta versión de Peter Parker, más adulta y con responsabilidades familiares, fuera el enfoque de la nueva película?

