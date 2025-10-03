Proponen a Tobey Maguire sacar la 4ta entrega de Spider-Man

El proyecto de Spider-Man 4 de Sam Raimi y Tobey Maguire, cancelado a finales de los 2000 por tensiones creativas y el reinicio de la saga con Andrew Garfield, podría resurgir. Casi dos décadas después, Mattson Tomlin, guionista conocido por su trabajo en The Batman y la próxima The Batman Part II, ha confesado públicamente que está intentando activamente contactar a Raimi para proponerle un nuevo guion para la tan anhelada secuela.

La propuesta de Tomlin se centra en una visión madura del personaje: un Peter Parker que no solo lucha contra supervillanos, sino también contra las complejas responsabilidades de ser marido y padre. Esta idea, que resonaría con el aclamado enfoque del cómic Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, busca explorar un territorio poco tocado en el cine de superhéroes y darle un cierre digno y profundo al Spider-Man original.

Para Tomlin, el villano perfecto para reflejar esta lucha adulta y familiar de Peter sería el Dr. Curt Connors, alias el Lagarto. El guionista cree que Connors ofrece una dimensión dramática no explorada en el cine, ya que su doble vida como padre y científico podría actuar como un espejo oscuro de la propia vida de Peter, recuperando la esencia que Raimi siempre buscó: que el antagonista represente el conflicto emocional central del héroe.

