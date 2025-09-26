El bebé exitoso del meme cumple 19 años

¿Recuerdas al icónico Success Kid? El protagonista de ese meme universalmente reconocido, Sammy Griner, acaba de cumplir 19 años, dejando atrás su etapa de bebé exitoso. La famosa instantánea, tomada por su madre, Laney Griner, en 2007 cuando Sammy tenía solo 11 meses de edad, lo mostraba sosteniendo un puñado de arena con una expresión de pura determinación. Lo que comenzó como una foto familiar en Flickr, rápidamente se transformó en un lienzo digital utilizado por millones para celebrar pequeños y grandes triunfos cotidianos, convirtiéndose en uno de los memes más recordados de la última década.

El impacto de la imagen de Sammy Griner trascendió las redes sociales. El meme fue adoptado por marcas de alto perfil como Coca-Cola y la Casa Blanca, donde fue utilizado para promover la reforma migratoria, demostrando cómo una simple fotografía puede volverse una poderosa herramienta de comunicación cultural. Este nivel de viralidad no solo definió la vida pública del joven, sino que también tuvo un impacto directo en su vida familiar; en 2015, la familia Griner utilizó la fama del meme en una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para el trasplante de riñón que su padre necesitaba.

Hoy, a sus 19 años, Sammy Griner luce irreconocible en comparación con el bebé de mejillas regordetas. Ha cambiado su cabello claro y único por una cabellera más larga y oscura y ya tiene barba, evidenciando el paso del tiempo. Pese a que la foto se tomó hace casi dos décadas, sigue siendo uno de los memes que nunca pierde vigencia en nuestras conversaciones digitales.

El legado del “Success Kid” se ha cimentado aún más, ya que la familia decidió subastar la infame foto como un NFT (Token No Fungible), reportándose una recaudación de alrededor de 40,000 dólares. Este movimiento no solo capitalizó la fama digital de Sammy, sino que también consolidó su imagen como un hito de la cultura web.

