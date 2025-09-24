Nuevos detalles aparecen sobre la pareja expuesta en el concierto de Coldplay

El caso de <b>Kristin Cabot</b> continúa generando titulares. Después de que un video viral la mostrara siendo abrazada por Andy Byron durante una kiss cam en un<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-dedica-emotivas-palabras-chris-martin-concierto-JG9901218 target=_blank> concierto de Coldplay, </a>nuevas revelaciones<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/the-debag-rinonera-forma-barriga-causa-sensacion-redes-OC10124749 target=_blank></a></b> <i></i> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/intento-robar-una-panaderia-y-fue-reducido-por-un-cliente-MF10157803 target=_blank></a></b> <b></b>