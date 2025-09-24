Redes
Nuevos detalles aparecen sobre la pareja expuesta en el concierto de Coldplay

Un nuevo giro en el caso de la pareja que fue descubierta siendo infiel en el concierto de la agrupación musical Coldplay.

   
El caso de Kristin Cabot continúa generando titulares. Después de que un video viral la mostrara siendo abrazada por Andy Byron durante una kiss cam en un concierto de Coldplay, nuevas revelaciones apuntan ahora a su esposo, Andrew Cabot, el cual presuntamente también la habría estado engañando en el mismo concierto.

Según un reporte del Times of London, Andrew también asistió al mismo espectáculo en Massachusetts, acompañado de otra mujer en lo que habría sido un plan de carácter romántico. La información añade un nuevo matiz al episodio que inicialmente parecía centrarse únicamente en la exposición pública de Kristin.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas en el informe, la pareja llevaba semanas separada antes del evento y el distanciamiento se habría dado en términos amistosos. Sin embargo, la aparición simultánea de ambos con otras personas en un mismo concierto reavivó el debate mediático sobre su vida privada.

El primer video difundido en redes sociales, donde Kristin fue captada por la cámara del evento en una actitud afectuosa con Byron, desató una ola de especulaciones y comentarios en medios de comunicación y plataformas digitales. Ahora, con la revelación de que Andrew también compartía el momento con otra mujer, la narrativa adquiere un giro inesperado.

Por el momento, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones públicas respecto a estas nuevas informaciones.

