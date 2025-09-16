El canguro con diseño de barriga que causa sensación en redes

Una curiosa propuesta de moda está llamando la atención a nivel internacional. Se trata de The Debag, un canguro diseñado con la forma de una barriga masculina que se coloca sobre el abdomen y combina la funcionalidad de un bolso con un aspecto humorístico y llamativo.

El creador de este peculiar accesorio es Albert Pukies, director de arte londinense, quien desarrolló un pequeño bolso con cierre que imita un vientre peludo sobresaliendo de la camiseta. El realismo del diseño ha provocado reacciones diversas en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

The Debag cuenta con una correa ajustable que permite llevarlo en la cintura, específicamente en la parte frontal del cuerpo, para potenciar el efecto visual. Más allá de lo extravagante, el accesorio ofrece espacio suficiente para guardar objetos personales, cumpliendo con la utilidad básica de un canguro.

The Debag representa una mezcla entre moda, sátira y creatividad, consolidándose como un ejemplo de cómo las tendencias inusuales pueden captar la atención global y abrir espacio a productos inesperados en la industria del diseño.