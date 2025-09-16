Redes
Turista se lanza a las frías aguas del océano Ártico para rescatar su teléfono

Un turista se lanzó al agua del mar Ártico para salvar su teléfono. Las imágenes quedaron registradas en video.

   
Lo que comenzó como una expedición turística en el extremo norte de Noruega terminó en una escena alarmante cuando un turista, en un acto impulsivo, se lanzó de cabeza al océano Ártico tras dejar caer su teléfono al agua. El incidente, aunque no tuvo consecuencias fatales, ha encendido las alarmas sobre los peligros reales de la exposición humana a las gélidas aguas polares.

El hombre formaba parte de un grupo de excursionistas que recorría la costa del archipiélago de Svalbard, una región conocida por su impresionante belleza natural, pero también por su clima extremo. Durante una parada para fotografiar el paisaje, el turista dejó caer accidentalmente su teléfono al mar. Sin considerar los riesgos, se arrojó al agua en un intento de recuperarlo.

Aunque no cayó por completo al agua logró salir con ayuda de los demás turistas tras unos segundos en el agua, incluso se activó el salvavidas que va incorporado en el traje de expedición.

El agua del océano Ártico, dependiendo la época ronda los -1,8°C, representa un peligro inmediato para cualquier persona que caiga accidentalmente o, como en este caso, de forma voluntaria.

La inmersión súbita en agua helada puede provocar un shock térmico inmediato, lo que genera una pérdida de control de la respiración, hiperventilación y, en muchos casos, inhalación de agua. En menos de un minuto, la persona puede perder la capacidad de nadar debido a la parálisis muscular que produce el frío.

Según datos del Instituto Noruego de Salud Pública, en aguas por debajo de los 5 °C, la expectativa de movilidad consciente puede ser de apenas 10 a 15 minutos, mientras que la hipotermia severa puede instalarse en menos de 30 minutos, dependiendo de la complexión y vestimenta de la persona. Sin protección térmica adecuada, como un traje de neopreno, la probabilidad de sobrevivir más de una hora en estas condiciones es extremadamente baja.

