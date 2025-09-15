Pastel inspirado en el papa León XIV se viraliza en redes sociales

El pasado domingo 14 de septiembre, en la ciudad de Chiclayo, Perú, decenas de fieles se reunieron para <b>conmemorar el cumpleaños número 70 del Papa<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/papa-leon-xiv-vende-bendicones-apostolicas-mediante-internet-MF9520169 target=_blank> León XIV</a>.</b> La celebración tuvo lugar en la que fue su<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/el-tierno-video-de-un-padre-y-su-hijo-haciendo-ejercicio-que-se-volvio-viral-IA10104905 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/joven-paracaidista-caer-error-telefono-2000-metros-lo-encuentra-intacto-LE10056940 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>