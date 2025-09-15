Pastel inspirado en el papa León XIV se viraliza en redes sociales

El pasado domingo 14 de septiembre, en la ciudad de Chiclayo, Perú, decenas de fieles se reunieron para conmemorar el cumpleaños número 70 del Papa León XIV. La celebración tuvo lugar en la que fue su diócesis de origen, donde la comunidad católica organizó actividades religiosas y culturales para recordar la trayectoria del pontífice.

Uno de los momentos más llamativos estuvo a cargo de la Asociación de Panaderos de Chiclayo, que decidió rendir homenaje con una exposición de pasteles elaborados especialmente para la ocasión. Cada preparación mostraba imágenes y símbolos relacionados con la figura del Papa, pero uno en particular se llevó todas las miradas: un pastel diseñado con el rostro del Santo Padre.

Los asistentes no tardaron en fotografiar la singular obra repostera, que rápidamente se difundió en redes sociales. Los comentarios se multiplicaron, algunos destacando la creatividad y el cariño de los panaderos, mientras que otros hicieron comparaciones con la recordada restauración del Ecce Homo en España, que años atrás se convirtió en fenómeno viral por su peculiar resultado.

Más allá de la anécdota, la jornada estuvo marcada por un ambiente de devoción. Los fieles recordaron los años de servicio pastoral de León XIV en la región y la huella que dejó en la comunidad antes de asumir el liderazgo de la Iglesia. La celebración combinó momentos de oración, cantos litúrgicos y expresiones populares, reflejando el fuerte vínculo que Chiclayo mantiene con el pontífice.