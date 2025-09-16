Tendencia viral en X por la adaptación de fotos de portada

En la red social X, varios perfiles se han sumado a una tendencia viral que consiste en cambiar su foto de portada por una imagen que no se ajusta correctamente al formato de la plataforma. Luego, piden ayuda para arreglar la imagen, y como respuesta, crean una adaptación cómica o divertida con alguna referencia a la foto original.

La tendencia nace de que las fotos para las portadas de X cuando no cumplen con las medidas o con el formato horizontal, se recortan o no aparecen completas quedando cortadas, tras esto los usuarios comenzaron a bromear con que no cabe la foto en la portada, porque al publicar, la red social no muestra la imagen entera en la previsualización. Entonces publican capturas donde se ve claramente ese recorte y preguntan a sus seguidores cómo poner la foto completa.

LEA: Turista se lanza a las frías aguas del océano Ártico para rescatar su teléfono

Entre los perfiles que se han unido a esta tendencia se encuentra el del club francés PSG, uno de los primeros en participar. También se han sumado cuentas oficiales como la de La Tri, la selección ecuatoriana de fútbol, que pidió ayuda para adaptar una imagen en la que aparecen William Pacho, reciente campeón de la Champions League con el PSG, y Moisés Caicedo, campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea. Más tarde, cambiaron su foto de portada por una creativa edición en la que aparecen ambos trofeos juntos, celebrando los logros de los ecuatorianos.

Otros clubes que se han unido a esta tendencia incluyen a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que compartió una imagen del jugador José “Choclo” Quintero; el equipo chileno Club Deportivo Palestino; y también el AS Monaco, entre otros.

LEA: The Debag el canguro con diseño de barriga que causa sensación en redes

La tendencia continúa creciendo, generando interacción, humor y una forma original de rendir homenaje a jugadores y momentos destacados del fútbol actual.