16 dic 2025 , 16:51

La huella digital se inicia a una temprana edad, incluso desde bebés

El 81 % de los infantes tiene presencia en las redes sociales antes de cumplir seis meses.

   
    Close-up madre tomando foto del bebé( Freepik )
Según estudios europeos el shareting, es la práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales y aunque no es nueva, su impacto en la vida de los menores es profundo, hasta el punto de que la huella digital comienza prácticamente desde su nacimiento, con el 81 % de los bebés ya presentes en internet antes de cumplir seis meses.

¿Qué dice el estudio de la presencia digital de menores?

El sharenting es en la actualidad una práctica extendida. Estudios como el EU Kids Online, confirman que aproximadamente un 89 % de las familias publica contenido sobre sus hijos sin solicitar su consentimiento ni tener plena conciencia de las implicaciones legales, psicológicas y de seguridad asociadas.

La situación es particularmente preocupante cuando las imágenes de los menores se utilizan con fines comerciales, como ocurre en perfiles de creadores de contenido que monetizan la presencia digital de los niños.

Según un análisis de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aproximadamente el 81 % de los bebés tiene presencia en la red antes de cumplir seis meses, lo que evidencia que la huella digital se inicia de manera muy temprana.

La presencia temprana en redes sociales expone la seguridad de los niños

A ello se suman informes oficiales que señalan, además, que alrededor del 72 % del material incautado en operaciones policiales contra delitos de abuso y explotación infantil proviene de imágenes compartidas originalmente en contextos familiares, muchas de ellas sin intención sexual.

"Estos datos demuestran la urgencia de contar con un marco legal que reconozca a los menores como sujetos plenos de derechos digitales. Es fundamental que puedan decidir, en la medida de su desarrollo, sobre su presencia en internet y que las familias comprendan los riesgos de la sobreexposición desde los primeros meses de vida", ha destacado la coordinadora del proyecto Crecer en un mundo de pantallas de Somos Conexión, Idoia Miranda, en una nota de prensa.

Según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, la sobreexposición temprana en internet puede tener efectos significativos en el bienestar emocional de los menores, incluyendo ansiedad, estrés y pérdida de control sobre su propia identidad digital.

"El uso consciente y seguro de la tecnología es una corresponsabilidad compartida entre hogares, instituciones públicas y empresas tecnológicas. Solo así podemos garantizar que el desarrollo digital sea seguro y respetuoso con los derechos de la infancia", dijo Miranda.

