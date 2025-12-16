La huella digital se inicia a una temprana edad, incluso desde bebés

Según estudios europeos el shareting , es la práctica de los p adres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales y aunque no es nueva, su impacto en la vida de los menores es profundo, hasta el punto de que la huella digital comienza prácticamente desde su nacimiento , con el 81 % de los bebés ya presentes en internet antes de cumplir seis meses.

El sharenting es en la actualidad una práctica extendida. Estudios como el EU Kids Online, confirman que aproximadamente un 89 % de las familias publica contenido sobre sus hijos sin solicitar su consentimiento ni tener plena conciencia de las implicaciones legales, psicológicas y de seguridad asociadas.

La situación es particularmente preocupante cuando las imágenes de los menores se utilizan con fines comerciales, como ocurre en perfiles de creadores de contenido que monetizan la presencia digital de los niños.

Según un análisis de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aproximadamente el 81 % de los bebés tiene presencia en la red antes de cumplir seis meses, lo que evidencia que la huella digital se inicia de manera muy temprana.

