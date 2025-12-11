Sabor a Navidad: opciones diferentes de preparación del pavo y el cerdo, para innovar en las cenas

Aprender alternativas para salir del típico menú en las cenas, fue lo que motivó a este grupo de 15 personas a inscribirse en este taller de cocina navideña, impartido en la escuela gastronómica Esca, en el norte de Guayaquil.

El menú incluyó un rollo de pavo en salsa de arándanos, dos opciones de ensalada, dos arroces y varios dips dulces y salados, pero la estrella del taller fue la porcheta de chancho, una preparación que consiste en una panceta de cerdo enrollada, jugosa por dentro y con la piel crujiente por fuera.

El instructor explicó que existen muchas formas de rellenar la porcheta y, en esta ocasión, utilizó queso gouda, jamón, pimientos y dátiles. La preparación, detalló, se sazona con sal y pimienta, se enrolla con el relleno en el interior y se amarra firmemente.

Luego, se coloca suficiente sal por la parte externa para lograr que la piel quede crocante, un paso clave para que el cuerpo se toste bien. Una vez lista, la pieza va al horno por al menos tres horas a 180 grados.

Pero innovar no se limita a la proteína. En lugar del clásico relleno, Diana Casal propone una ensalada fresca y colorida. “Para que no sea tan pesada toda la comida navideña, digámoslo así. Tenemos lechuga, cualquier queso que sea un poco maduro o semi maduro. Manzanas, nuez, tocino, pasas”, detalla mientras guía la preparación.

La creatividad continúa en el postre. En la escuela Mundo Harina sugieren estos muffintones, panetones en forma de muffins que lucen como mini panes de pascua.

Porque innovar en Navidad no significa complicarse, sino atreverse a cambiar y abrir espacio en la mesa para sabores nuevos.