Sabor a Navidad: piqueos y menús prácticos para reuniones entre amigos

Si no hay tiempo para cocinar o coordinar con los compañeros, la mejor alternativa son los menús armados.

   
Para las cenas navideñas entre amigos, lo importante es compartir sin complicarse. Los piqueos son los aliados perfectos. Matilde y Diana Casal, hermanas y propietarias del local de Matilde, en Guayaquil, proponen un árbol hecho con rollos de queso crema de pimiento rojo y albaca.

Las mezclas se untan en tortillas de harina que luego se enrollan cuidadosamente.

Otra opción sencilla y vistosa para sorprender a los invitados es esta bola de queso con forma de Rodolfo el reno. Como base, tiene una mezcla de queso crema y queso cheddar rallado. Se forma una bola con las manos que luego se pasa por tocino crujiente triturado.

Si no hay tiempo para cocinar o coordinar con los compañeros, la mejor alternativa son los menús armados. En el local El Manaba, en Mucho Lote, en el norte de Guayaquil, los menús navideños completos están entre USD 10 y 15 por persona.

Ya sea en el restaurante o a domicilio para servir luego en casa sin complicaciones.

Usted también puede preparar en casa solo los acompañantes, un arroz festivo y una buena ensalada. Y comprar las proteínas ya listas y troceadas. En el Sabrosón, ubicado en Bolivia entre los Ríos y Venezuela, ya se alistan para la intensa producción de este mes.

"Si su familia es hasta tres integrantes, puede adquirir su tarrina de chancho en USD 8,50 y la de pavo en USD 9,50. Esta tarrina es de 300 gramos. Y la que rinde para cinco personas es de 500 gramos y cuesta USD 14 la de chancho y USD 15 la de pavo", comentó Elías Peralta, gerente del local El Sabrosón.

Ya sea con piqueos hechos en casa, con menús listos para servir o con porciones de pavo o chancho preparadas. Hay alternativas prácticas, creativas y ajustadas al presupuesto para disfrutar de estas reuniones navideñas sin estrés.

