Guayaquil tendrá calor sofocante en diciembre y lluvias hacia fin de mes

Noviembre se despidió con cifras que superaron el promedio histórico. El sábado 29 fue el día más caluroso del mes.

   
¿Sintió un calor sofocante este fin de semana? No fue una impresión: noviembre cerró con temperaturas extremas. El sábado 29 se registró el día más caluroso del mes, con valores que superaron los promedios históricos.

Para diciembre, el Inamhi advierte un escenario de contrastes: calor y lloviznas en la Costa, y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía. Pero, ¿cuándo podrían iniciar las primeras lluvias fuertes en Guayaquil?

Un "Black Weekend" caluroso

Un sol canicular golpeó a quienes aprovecharon las ofertas del Viernes Negro (Black Friday) y adelantaron las compras navideñas. En el centro de Guayaquil, muchos optaron por ropa fresca —bermudas, vestidos cortos— y por hacer paradas frecuentes en quioscos para refrescarse.

Noviembre se despidió con cifras que superaron el promedio histórico. El sábado 29 fue el día más caluroso: la temperatura máxima alcanzó los 34,1 grados centígrados, tres por encima del promedio. Así lo explica José González, coordinador del Inamhi en Guayaquil: "En noviembre experimentamos, principalmente a mediados del mes, días mayormente nublados, por lo cual la temperatura no se incrementó significativamente. Sin embargo, este fin de semana la radiación fue bastante elevada y las temperaturas aumentaron de manera considerable".

El incremento se ha evidenciado desde la segunda quincena del mes. Incluso las temperaturas mínimas han cambiado: la madrugada del sábado se registraron 23,8 grados centígrados, cuando a inicios de noviembre la mínima nocturna era de 21 grados.

"La temperatura mínima obedece directamente al comportamiento de la temperatura superficial del mar adyacente a la Costa. Consecuentemente, hemos tenido noches más cálidas", agregó González.

El aumento de la temperatura del mar no solo explica las madrugadas más calurosas: también marca el inicio de la temporada para disfrutar de aguas más tibias en las playas. Según González, esta tendencia continuará en diciembre y podrían presentarse las primeras lluvias de mayor intensidad.

"De a poco se dan lluvias puntuales. Ahora se registran ya en la provincia de Los Ríos, en el norte de Santo Domingo y Esmeraldas, y en parte de Manabí. Pero en la zona centro-sur —Guayas y El Oro— podríamos experimentar un cambio y tener precipitaciones puntuales de intensidad débil a moderada hacia finales del mes”, indicó.

El Inamhi recomienda, para la Costa, protegerse del calor y la radiación solar; y en la Sierra y Amazonía, mantenerse atentos ante posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas.

