26 oct 2025 , 16:17

El Inamhi advierte aumento de lluvias intensas en casi todo el Ecuador

La entidad pronostica que lass lluvias intensas continuarán entre el 26 y el 30 de octubre.

   
    Lluvias intensas en Ecuador( Redes Sociales )
Juan Pablo Carrera
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias intensas continuarán entre el 26 y el 30 de octubre, con mayor incidencia en toda la Sierra, el norte de la Costa y la región Amazónica.

Según el informe, las precipitaciones se mantendrán desde las 16:00 de este sábado 26 hasta las 20:00 del jueves 30 de octubre, y podrían incrementarse progresivamente en el callejón interandino y la Amazonía, aunque en la Costa podría disminuir ligeramente.

Lluvias en Ecuador
Lluvias en Ecuador ( INAMHI Ecuador )

El Inamhi alertó que podrían presentarse daños o afectaciones en el norte de Esmeraldas, el este de Santo Domingo y la zona alta de El Oro. En la Sierra, las provincias más expuestas son Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Azuay y Loja. Mientras que en la región Amazónica hay alta probabilidad de eventos que causen afectaciones en todas sus seis provincias.

