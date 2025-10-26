El Inamhi advierte aumento de lluvias intensas en casi todo el Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias intensas continuarán entre el 26 y el 30 de octubre, con mayor incidencia en toda la Sierra, el norte de la Costa y la región Amazónica.

Según el informe, las precipitaciones se mantendrán desde las 16:00 de este sábado 26 hasta las 20:00 del jueves 30 de octubre, y podrían incrementarse progresivamente en el callejón interandino y la Amazonía, aunque en la Costa podría disminuir ligeramente.

