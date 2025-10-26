Ecuador
26 oct 2025 , 15:30

Un temblor de 4.4 se sintió en toda la provincia de Azuay

Algunos ciudadanos reportaron pequeñas grietas en sus viviendas.

   
  • Un temblor de 4.4 se sintió en toda la provincia de Azuay
    Temblor en Azuay( Instituto Geofísico )
Fuente:
Instituto Geofísico
user placeholder

Juan Pablo Carrera
Canal WhatsApp
Newsletter

El Instituto Geofísico del Ecuador (IG) reportó un sismo de magnitud 4.4 ocurrido este domingo 26 de octubre a las 15:07 en la provincia de Azuay. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se localizó en las coordenadas.

Aunque el Instituto no ha precisado el lugar exacto del epicentro, el temblor fue sentido en varias ciudades como Cuenca, Zaruma, en El Oro, y Guayaquil, en Guayas. Algunos ciudadanos reportaron pequeñas grietas en sus viviendas, aunque sin daños estructurales graves.

Lee aquí: Tras el paro nacional, el reto de Noboa es mantener los 465 mil votos indígenas que obtuvo en abril

Temas
Azuay
Temblor
movimiento telúrico
sismo
clima
ciudades
ciudadanos
Ecuador
Noticias
Recomendadas