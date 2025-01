¿Por qué sigues hablando con tu ex? esto dice la psicología

Cuando una relación termina, es común sentir una mezcla de vacío emocional y la necesidad de saber más sobre esa persona. Aunque el corazón puede instar a seguir en contacto, la mente advierte que podría ser dañino, pues permanecer ligado emocionalmente a un ex puede generar expectativas que dificultan el proceso de sanación.

Algunas personas optan por evitar cualquier contacto con su ex, mientras que otras insisten en mantener una amistad, ya sea para sanar, albergar esperanzas de reconciliación, por razones románticas o algún tipo de interés. Según el psicólogo Mark Travers, mantener una amistad con un ex puede ser positivo cuando las razones son seguridad o practicidad. No obstante, si las motivaciones incluyen sentimientos no resueltos o cortesía, el vínculo puede volverse complicado y emocionalmente agotador.

Estudios apuntan que las amistades entre exparejas suelen ser de menor calidad en términos de apoyo emocional y confianza en comparación con otras amistades. Esto se agrava cuando la relación no terminó de forma mutua o el vínculo anterior era conflictivo. En estos casos, factores psicológicos o emocionales, como el deseo de manipulación, pueden entrar en juego.

Un estudio realizado por la Universidad de Oakland y publicado en la revista Personality and Individual Differences sugiere que algunas personas que buscan mantener amistad con sus ex presentan rasgos relacionados con el trastorno psicopático, como la falta de empatía y una alta capacidad de manipulación. Los investigadores señalan que los psicópatas no siempre cometen actos delictivos, pero sí tienden a comportarse de manera utilitaria y estratégica, buscando beneficios como información, dinero o sexo.

El estudio mostró diferencias de género, mientras que las mujeres suelen mantener los vínculos emocionales, los hombres tienden a enfocarse en objetivos prácticos al conservar contacto con sus exparejas. Según los investigadores, este comportamiento podría estar ligado al narcisismo, una característica que también se asocia con el trastorno psicopático.

Aunque no todas las amistades entre ex son tóxicas, es fundamental evaluar las razones detrás de esta relación. En algunos casos, la manipulación emocional puede ser un factor presente, especialmente cuando una persona es susceptible y la otra parte busca controlar la dinámica a su favor.