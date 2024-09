Leandro , por otro lado, se ha enamorado varias veces, pero ese sentimiento nunca parece ser suficiente. Ha terminado con sus relaciones por infidelidad, rutina, falta de comunicación, mentiras y otros motivos. Él no entiende por qué, aunque en otros ámbitos de su vida tiene éxito, no logra establecerse con una persona.

Paulina y Julieta son grandes profesionales, hijas amorosas, amigas incondicionales y todos los adjetivos que definen a una buena persona, según Google, incluso van a misa; aún así no terminan consolidando sus relaciones de pareja . Han sido engañadas, no lograron oficializar su romance y una vez, cuentan, fueron la tercera persona en discordia.

Este artículo no pretende ser un texto de autoayuda, es importante consultar toda aflicción o duda con un especialista. Sólo un profesional podrá llegar a un diagnóstico concreto en terapia.

En concepto, la bondad, la compasión y la humildad, incluso con personas que se no conoce, son las características ideales de una buena persona, pero tenerlas de forma integral es un poco utópico , porque no hay forma de que el otro sepa que una persona es sincera, empática y respetuosa de forma genuina”.

Paulina, Julieta y Leandro, los ejemplos de este texto, se asumen como personas respetuosas, empáticas y justas. O sea que, sus valores personales y sus relaciones interpersonales deberían tener sinergia. ¿Por qué fracasan entonces?

“Si una persona practica la honestidad en su vida diaria o es empática, es probable que también lo haga en su relación de pareja, mostrando consideración hacia su compañero o compañera. No obstante, no se puede asegurar que esto se cumpla siempre de manera absoluta, ya que hay personas que pueden ser extremadamente leales con sus amigos, pero no necesariamente lo sean con sus parejas”, explica González.

Gustavo Alvarado Cañar, especialista en intervención de problemas de pareja y psicoterapia cree que el pensarse como buena persona entra dentro del campo de la moralidad y no es prudente. En el amor, ser pareja va más allá de la persona, subraya. Para establecer un lazo con otra, uno de los primeros esfuerzos que hay que hacer es entender que la individualidad debe romperse. “Debemos aprender con hospitalidad, a que lo mío no será más solamente mío, sino que será de nosotros”.

Paulina, Julieta y Leandro, entonces, deberían considerar que existe un tropiezo continuo en sus relaciones vividas a causa de la elección o el exceso de individualidad.

“Algo clave para poder constituir una relación es que el ser humano se vincula desde la interpretación del otro, el mundo y uno mismo”, indica Cañar.

Según el especialista radicado actualmente en Quevedo, Los Ríos, en las relaciones amorosas se tiene la concepción de que mientras más se da, mejor es su participación dentro del noviazgo o matrimonio, sin embargo, dar no es garantía de permanencia. Esto, explica, se debe a una tendencia narcisista inherente a la persona, ya que el ser individual va a buscar, quiera o no, su beneficio, olvidándose del nosotros.

El sistema de pareja, según un estudio de la Universidad Autónoma de Puebla, México, requiere establecer normas y reglas de convivencia e interacción. Cuando un sistema está en crisis, se observan cambios en los límites, reglas y roles.