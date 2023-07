Esta es la diferencia de edad perfecta para tener una relación exitosa, según la ciencia

Según los resultados de la investigación realizada por la universidad norteamericana, l as relaciones cuyos integrantes tienen un año de diferencia de edad tienen un 3% de posibilidad de separarse.

Estos resultados no significa que no sea posible que exista una relación funcional y satisfactoria formada por personas de distintas edades. De hecho, un terapeuta de parejas señaló que en un amor intergeneracional se buscan ideales en la otra persona que no se encuentran en alguien de la misma edad.