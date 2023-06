Para aclararlo, primero debemos hablar del Sugar Dating, que no es otra cosa que un anglicismo que hace alusión a una relación específica de dos personas (Sugar Daddy y Sugar Baby) que cumplen ciertos roles definidos por ellos mismos.

Únicamente cuando se cumplen esos dos requisitos, se puede hablar de una relación entre una Sugar Baby y un Sugar Daddy como tal. Además, este último es un hombre que entrega dinero a cambio de relaciones sexuales, compañía y otras formas, según la revista Forbes.

Es importante destacar que no todos los Sugar Daddys tienen algún tipo de interés sexual en las personas que buscan como acompañantes. Existen formas de tipo afectivo en los que estas personas buscan compañía, que no necesariamente involucran tener sexo con ellas. Sin embargo, generar otro tipo de vínculos puede ser riesgoso, pues hay la posibilidad de no ser correspondido en el caso de que los recursos económicos se acaben.