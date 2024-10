En las relaciones amorosas es normal tener discusiones de vez en cuando, los problemas comienzan cuando no se presta atención a las incomodidades de tu pareja. Cuando se presenta una discusión y se “vuelve”, existe cierta tensión o las cosas no vuelven a ser iguales a como estaban antes de la pelea.

Las personas ven como solución solo pedir perdón y volver, pero se corre el riesgo de que más adelante la relación se acabe, es por ello que se pueden tomar acciones que permitan que después de las discusiones se fortalezcan las relaciones y se fomente un vínculo sano.

El Instituto Gottman, una institución muy conocida por su interés en las relaciones de pareja y que se ha dedicado a investigar los comportamientos humanos durante las discusiones, menciona que, “hay que prestar atención a las secuelas de una pelea, para poder procesar y aprender de ella”.

En una entrevista para el diario The Love Lab, Kyle Benson menciona que, “Como demostró la investigación de John Gottman, no es la razón por la que peleás lo que importa, sino por cómo reparas cuando chocan tus inevitables diferencias en personalidad, perspectiva y necesidades", añadiendo que, si no se procesan estos conflictos es posible que alguno o los dos se sientan enojados, abandonados y solos, lo que hace que la relación se vaya perdiendo.

Benson agrega que, “El problema es que no importa cuánto queramos reprimir nuestros sentimientos heridos: éstos no desaparecen. La estrategia de evitación de ‘simplemente superarlo y seguí adelante’ solo funciona temporalmente, en el mejor de los casos. De hecho, este enfoque del conflicto suele ser una respuesta aprendida de la creencia internalizada de que es mejor ni siquiera intentar discutir las cosas”.

Según el Instituto Gottman, estos son los cinco pasos que podrían ayudar a “volver” de una forma sana: