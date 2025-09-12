Joven Rusa vende su alma para comprar una colección de Labubus y una entrada para un concierto

Una joven moscovita de 26 años vendió su alma a cambio de 100 mil rublos equivalentes a aproximadamente USD 1.990 dólares estadounidenses, los cuales utilizó para comprar una colección de muñecas Labubu y una entrada para un concierto de la cantante rusa de folk, Nadezhda Kádisheva. El nuevo dueño del alma de la joven es el administrador del canal de Telegram Mash, un hombre que se hace llamar Dmitri.

Dmitri había publicado un anuncio en el que ofrecía comprar un alma por 100 mil rublos. Según declaró a medios de comunicación locales, lo hizo a modo de broma y no esperaba recibir respuesta alguna. Sin embargo, pronto recibió un mensaje de Karina la joven moscovita, quien aceptó la oferta. Posteriormente, firmaron un contrato que incluso fue sellado con la sangre de ella.

Tras concretar el acuerdo, Dmitri publicó una foto del pago y de Karina sosteniendo el contrato. En la publicación también agregó:"Acabo de comprar mi primera alma. El acuerdo fue firmado con sangre. Me siento Davy Jones, sin lugar a dudas", en referencia al personaje de la saga cinematográfica Piratas del Caribe.

Dmitri comentó a los medios locales que a Karina le importó poco la venta de su alma, ya que, según ella, no sabía qué hacer con ella. Por su parte, el nuevo propietario también admitió no tener claro qué hará con ella.

La Iglesia Ortodoxa Rusa, por otro lado, condenó el hecho, calificó a Karina de pecadora y le recomendó acudir a un psiquiatra antes de que sea tarde.